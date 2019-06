Bradley Cooper Irina Shayk single – Dirsi addio non è mai semplice per una coppia, quando ci sono dei figli lo è ancora di più. Proprio per questo Bradley Cooper e Irina Shayk hanno deciso di mantenere una quieta convivenza dopo la rottura ufficiale avvenuta nelle scorse settimane: tutto per amore della loro piccola Lea.

A conferma di questo nuovo capitolo delle loro vite da single alcuni scatti che ritraggono Bradley nei pressi dell’appartamento di Irina a New York dove, pochi istanti dopo, la modella fa rientro insieme alla loro primogenita.

“Si sono lasciati e stanno cercando la soluzione migliore per il bene della figlia. Lavorano su come gestire la custodia della bambina”: aveva rivelato una fonte a “People “nel giorno dell’annuncio della rottura.

Quello che viene messo in risalto dalle foto post-rottura è un clima sereno tra i due che appaiono uniti non solo dall’amore per la figlia ma anche da un particolare che non è sfuggito ai paparazzi: il look.

La modella infatti compare in foto mentre spinge il passeggino vestita con un lungo abito estivo firmato Burberry: lo stesso look sia per la piccola Lea che per Bradley, come si è visto dal colletto della sua polo.

Secondo i rumors, è stata fatale la complicità del divo hollywoodiano con Lady Gaga durante le riprese del film A star is born: il culmine si è visto durante la premiazione degli Oscar.

Infatti la sintonia tra i due e il successo del duetto a furor di popolo avrebbe causato un’implacabile gelosia nella Shayk.

