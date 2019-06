Aurora Ramazzotti mostra i retroscena delle foto hot in vacanza con l’amica | FOTO

Aurora Ramazzotti foto hot Sara Daniele retroscena | Risalgono alla settimana scorsa le foto “bollenti” di Aurora Ramazzotti sulla spiaggia di Mykonos con l’amica Sara Daniele.

I “giochi proibiti” di Aurora Ramazzotti in spiaggia con Sara Daniele | FOTO

La figlia di Eros Ramazzotti aveva pubblicato alcuni scatti mozzafiato sul suo profilo Instagram, in cui posava sugli scogli mettendo in mostra un sorriso smagliante e un fisico snello e definito.

Il settimanale Chi aveva poi pubblicato gli scatti dei “giochi proibiti” di Aurora e Sara sul lettino.

Nelle foto si vedevano le due una sopra l’altra in atteggiamenti che possono sembrare intimi (in realtà, stavano semplicemente giocando come buone amiche).

Aurora Ramazzotti foto hot Sara Daniele retroscena | E ora è il turno dei retroscena delle foto hot: li pubblica la stessa Aurora Ramazzotti in una divertente serie di Storie su Instagram.

Qui, si vedono le due amiche intente a scattarsi foto l’un l’altra con tanto di vignette parlanti per rendere il tutto ancora più spassoso.

