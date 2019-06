X FACTOR 2019 – Il talent show di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan avrà una nuova veste quest’anno. X Factor, giunto alla tredicesima edizione italiana, ha avviato ufficialmente i casting e i concorrenti hanno cantato davanti a un tavolo di giudici che trabocca di novità.

Accanto alla fedelissima Mara Maionchi, la giuria vedrà schierati Malika Ayane, Samuel (dei Subsonica) e Sfera Ebbasta (trapper milanese).

X Factor 2019, ecco chi sono i nuovi giudici del talent show di Sky

Ma non è finita qui, perché X Factor prevede un altro cambiamento per la prossima edizione.

X Factor 2019 | Novità nel regolamento

Gli autori di X Factor, secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, quest’anno avrebbero inserito un’interessante novità durante la fase delle audizioni: i talenti in gara si esibiscono davanti ai quattro giudici e al pubblico in sala; fin qui, niente di nuovo.

Ma, per accedere ai BootCamp, se fino ad ora bastava ricevere dalla giuria la maggioranza dei sì, quest’anno passeranno alla fase successiva soltanto coloro che otterranno l’unanimità dei consensi. Quattro giudici con quattro sì: questo prevede il nuovo regolamento.

E chi non riceverà quattro sì? Nessuna eliminazione, secondo le indiscrezioni; pare che i concorrenti di X Factor stroncati dall’unanimità verranno messi in panchina e rivalutati in un secondo momento.

X Factor 2019 | Polemica su Sfera Ebbasta

La tredicesima edizione di X Factor deve ancora partire, ma le polemiche sono già decollate da un pezzo in particolare riguardo al coinvolgimento di Sfera Ebbasta; la sua partecipazione in qualità di giudice avrebbe scatenato un putiferio sui social: in molti hanno dubitato delle capacità del trapper milanese di sedere su quella sedia e valutare il talento altrui. Una sorta di déjà-vu perché successe anche ad Asia Argento, che però fece ricredere tutti.

Le audizioni di X Factor 13 arriveranno in televisione su Sky soltanto a settembre 2019.