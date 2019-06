Transformers film | Trama | Cast | Trailer | Streaming | Italia 1 | Stasera | 18 giugno 2019 | Megan Fox

TRANSFORMERS FILM – Questa sera, martedì 18 giugno 2019, va in onda su Italia 1 il film Transformers. Appuntamento dalle 21.20 con un grande classico del genere fantasy, diretto nel 2007 da Michael Bay. Nel cast attori molto amati come Shia LaBeouf e Megan Fox. Ma di cosa parla il film Transformers? Qual è la trama, il cast, il trailer? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Transformers film | Trama

Transformers è un film del 2007 del regista Michael Bay. Diventato già un cult della fantascienza, è in onda questa sera, martedì 18 giugno 2019 in prima serata dalle 21.20 su Italia 1. Un film adatto al pubblico della rete giovane di Mediaset.

Al centro della trama di Transformers lo scontro tra due razze robotiche e aliene. Il pianeta Cybertron è suddiviso infatti tra gli Autobot, che mettono al centro i concetti di libertà e giustizia, e i Decepticon, che hanno scelto di combattere al fianco della tirannia.

Si scatena tra i due gruppi una vera e propria guerra, causata dal fatto che la fonte di energia AllSpark può creare mondi vivibili. Nessuna delle due fazioni in lotta però riuscirà a mettere mano sull’AllSpark, ormai perduta nello spazio.

Per recuperare la fonte perduta, che si trova sulla Terra, i due gruppi si ingegneranno in ogni modo, con i Decepticon attaccheranno una base militare del Qatar, causando grande panico tra la gente.

Intanto il giovane Sam scopre che la sua macchina è animata, si tratta infatti di un Autobot, Bumbleebee, che cercherà in ogni modo di proteggerlo, inviando un messaggio nello spazio affinché i suoi amici lo raggiungano sul nuovo pianeta.

La trama del film Transformers

Sam ha però un ruolo fondamentale nella battaglia dei Transformers: il suo trisavolo, infatti, gli ha lasciato un paio di occhiali capaci di individuare con esattezza la posizione dell’AllSpark. I Decepticon però lo sanno e faranno di tutto per fermarlo.

Transformers film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Transformers, il film del 2007 diretto da Michael Bay e in onda stasera 18 giugno 2019 dalle 21.20 su Italia 1.

Transformers film | Cast | Megan Fox

Tanti gli attori amati dal pubblico presenti nel cast del film Trasformers, stasera in tv su Italia 1. In primo piano Shia LaBeouf e Megan Fox, nel ruolo dei protagonisti.

E ancora ricordiamo tra gli altri John Turturro, Josh Duhamel, Rachael Taylor, Tyrese Gibson, Jon Voight, Anthony Anderson, Michael O’Neill, Chris Ellis, Jerald Garner, Samantha Smith, Zack Ward, Carlos Moreno Jr., Bernie Mac, Travis Van Winkle.

Transformers film | Streaming

Il film Transformers, pellicola di fantascienza del 2007, è trasmessa stasera su Italia 1 dalle 21.20. Il canale è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD. Se avete un abbonamento a Sky, potete trovare Italia 1 anche al tasto 106 del vostro decoder.

Se non avete la tv oppure oggi non siete a casa ma volete seguire il film Transformers in diretta streaming, non c’è nessun problema. Basta avere una connessione a internet, più il supporto di pc, smartphone o tablet. Tutto quello che dovete fare è accedere a MediasetPlay, la piattaforma streaming di Mediaset che vi permette di accedere gratuitamente ai servizi offerti, compresa una ricca selezione di film.

