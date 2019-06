Tavola reale preparazione | Delle tante curiosità che avvolgono la famiglia reale inglese, la preparazione di una tavola reale non sfugge di certo. Così la Royal Collection Trust ha deciso di mostrare su Facebook un video tutorial che spiega tutto l’iter lo scorso 17 giugno.

L’occasione per mettere in mostra i locali reali ricorre per il tradizionale pranzo in onore dell’Ordine della Giarrettiera. Lo spettatore entra nella Waterloo Chamber del castello di Windsor, dedicata alla sconfitta di Napoleone.

Tavola reale preparazione | Tutorial

Così si legge sotto il video postato sui social: “Oggi è il giorno della Giarrettiera. La Regina ospita un pranzo per la festa della Giarrettiera nella sala Waterloo nel castello di Windsor. Nell’ultimo anno il tavolo in mogano della sala risalente al 1846 è stato dipinto con smalto francese dandogli una luce nuova che ad oggi si può ammirare… Gli oggetti sono disposti in modo particolare con particolare attenzione agli ospiti: quest’anno una statua in miniatura di Napoleone segnala il posto del Duca di Wellington”.

Royal Collection trust | Cos’è

La Royal Collection Trust è un’associazione benefica britannica fondata nel 1993 dalla regina Elisabetta II sotto la presidenza di Charles, Principe di Galles, per gestire la Royal Collection.