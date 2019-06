🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

STASERA IN TV LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO CANALE 5 – Questa sera in tv in prima serata su Canale 5 va in onda il film La scuola più bella del mondo, commedia del 2014 del regista Luca Miniero, già famoso per altre pellicole come Benvenuti al Nord e Benvenuti al Sud.

Una commedia molto divertente che tratta il tema delle differenze tra Nord e Sud, oltre ad analizzare il difficile stato di salute della scuola italiana. Il film va in onda questa sera, martedì 18 giugno 2019 su Canale 5, in prima serata a partire dalle 21.20. Ma di cosa parla La scuola più bella del mondo, qual è la trama? Il cast e il trailer? Ecco tutte le informazioni.

Christian De Sica interpreta il rigido preside Filippo Brogi, a capo di una scuola media di grande prestigio della val d’Orcia, in Toscana. L’uomo decide di attuare uno scambio culturale con dei ragazzi di una scuola di Accra, in Ghana, ma le cose non andranno per il meglio.

Il bidello, infatti, sbaglia a mandare tramite computer la richiesta, e invece che nella capitale del Ghana, invia la richiesta ad una scuola di Acerra, nel napoletano. Arrivano così in toscana un gruppo di indisciplinati ragazzi, accompagnati dal professore Gerardo Gergale (Rocco Papaleo) e dalla collega Wanda Pacini (Angela Finocchiaro).

Da qui una serie di divertenti equivoci, come quando durante la festa di benvenuto i giovani di Acerra vengono accolti dallo striscione “Benvenuti Africa”. Scoppierà una rissa perché la cosa verrà vissuta come una discriminazione territoriale.

Chiarito l’equivoco, tra le due scuole nascerà un bel rapporto e un’ottima integrazione.

Ecco il trailer del film La scuola più bella del mondo, questa sera su Canale 5 dalle 21.20.