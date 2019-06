Spread oggi 18 giugno 2019 | Spread tempo reale | Btp | Borsa

Spread oggi 18 giugno 2019

ore 9.00 – 255,3

Spread oggi 18 giugno 2019 – Negli ultimi giorni lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso sotto i 260 punti base. Lunedì 17 giugno il differenziale ha chiuso a 253,7 punti (qui tutti gli aggiornamenti sullo spread).

Il valore dello spread è molto importante per la tenuta dell’esecutivo M5s-Lega, che sta per affrontare una delicata manovra di bilancio. La partita con l’Ue sulla procedura di infrazione è ancora aperta.

In uno scenario del genere, il governo non può permettersi un’eccessiva salita del differenziale Btp-Bund. La discesa dello spread in questi ultimi giorni ha parzialmente rassicurato Salvini e Di Maio, ma le prossime scelte economiche del governo potrebbero determinare nuovi scossoni.

Al centro della prossima manovra di bilancio c’è soprattutto la flat tax. Una tassa che in Europa non piace ma che è considerata una misura bandiera dalla Lega, che non vuole rinunciarvi, nonostante lo stesso ministro dell’Economia Giovanni Tria abbia espresso perplessità sulle coperture.

Vedremo quali saranno, intanto, i valori dello spread per la giornata di oggi 18 giugno 2019.

Spread oggi 18 giugno 2019 | I valori del 17 giugno

ore 17.30 – 253,7

ore 17.00 – 254

ore 16.30 – 254,3

ore 16.00 – 255,6

ore 15.30 – 256,6

ore 15.00 – 256

ore 14.30 – 255,5

ore 14.00 – 255,7

ore 13.30 – 255,5

ore 13.00 – 255,7

ore 12.30 – 256,3

ore 12.00 – 256,5

ore 11.30 – 257,7

ore 11.00 – 256,3

ore 10.30 – 256,6

ore 10.00 – 255,9

ore 9.30 – 254,6

ore 9.00 – 257,9

Spread oggi 18 giugno 2019 | I valori del 14 giugno

17.30 – 257,7

17.00 – 257,5

16.30 – 257,1

16.00 – 257,7

15.30 – 257,2

15.00 – 258

14.30 – 258,5

14.00 – 258

13.30 – 257,1

13.00 – 258,3

12.30 – 258,5

12.00 – 259,7

11.30 – 259,7

11.00 – 260,1

10.30 – 258,5

10.00 – 259,3

9.30 – 260,2

9.00 – 260,7

Spread oggi 18 giugno 2019 | I valori del 13 giugno

17,30 – 261,5

17.00 -261,3

16.30 – 261,6

16.00- 161,5

15.30 – 261,7

15.00 – 260,3

14.30 – 260,6

14.00 – 261,8

13.30 – 262,7

13.00 – 261,5

12.30 – 263,5

12.00 – 263,1

11.30 – 263,8

11.00 – 267,9

10.30 – 267,1

10.00 – 267,5

9.30 – 267,3

9.00 – 267,6

Spread oggi 18 giugno 2019 | I valori del 12 giugno

17.30 – 266,9

17.00 – 265,3

16.30 – 266

16.00 – 264,7

15.30 – 262,6

15.00 – 261

14.30 – 262,2

14.00 – 262,4

13.30 – 262

13.00 – 261

12.30 – 261,1

12.00 – 260,9

11.30 – 261,5

11.00 – 261,6

10.30 – 260,9

10.00 – 261

9.30 – 260,7

9.00 – 263,3

🔴 PER TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI ECONOMIA, CLICCA QUI

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Spread oggi | Spread significato | Che cos’è

Lo spread è la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e gli omologhi tedeschi. Si tratta in particolare della “forbice” tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo Stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund.