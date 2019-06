La gaffe di Matteo Salvini in visita negli USA sulla scalinata di Rocky | VIDEO

Salvini scalinata Rocky | Durante la sua visita a Washington per rinsaldare i legami con “la più grande democrazia occidentale”, il ministro dell’Interno Matteo Salvini è inciampato in una gaffe grossolana. Un errore perfettamente scusabile nelle conversazioni da bar o da ombrellone, un po’ meno durante una visita di Stato.

Nelle ore del suo breve soggiorno negli Stati Uniti, Matteo Salvini non ha potuto stringere la mano a Donald Trump, come avrebbe senz’altro voluto. Il vicepremier si è invece intrattenuto con il segretario di Stato Mike Pompeo, il vicepresidente Mike Pence e l’ambasciatore italiano in USA Armando Varricchio.

Salvini scalinata Rocky | Ed è proprio con quest’ultimo che il leader della Lega ha fatto una gaffe prontamente immortalata dalle telecamere. Forse spinto dal desiderio di tessere un legame umano e confidenziale con l’ambasciatore, Matteo Salvini si è lanciato nel racconto del suo ultimo viaggio negli Stati Uniti.

“Una volta a Washington andammo alla cosa, lì, sì dai, alla scalinata di Rocky”, ha detto, senza rendersi conto che quella scalinata si trova a più di 200 chilometri da Washington, nella città di Philadelphia.

L’ambasciatore italiano in USA non ha potuto esimersi dal precisare: “Lì a Philadelphia”.

La scalinata Rocky si trova quindi in Pennsylvania, precisamente all’entrata del Museum of Art. È proprio su quei gradini che è ambientata una scena cult della saga cinematografica Rocky Balboa, un vero must degli anni ’70.