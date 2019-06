Platini arrestato, la notizia sui social

Platini arrestato social – L’arresto in Francia di Michel Platini, ex presidente della Uefa, è diventato in poche ore una notizia virale sui social network.

Gli articoli che ne parlano hanno ricevuto migliaia di condivisioni e commenti. E non sono mancati gli sfottò nei confronti dell’ex campione della Juventus.

Molti i fotomontaggi nei quali il tre volte Pallone d’Oro appare con la divisa da carcerato, accompagnati dalla didascalia: “Platini torna bianconero nel pieno stile della Juve”.

Altri utenti hanno calcato la mano sullo stesso concetto: “Certi amori non finiscono mai, fanno un giro enorme, ma poi ritornano. Platini torna a vestire bianconero dopo 30 anni”.

C’è poi chi lo accusa di aver rubato, ma non soldi, quanto piuttosto scudetti: “Arrestato Platini: rubò 2 scudetti con la Juve”, “Platini arrestato, ha concluso dignitosamente il suo cammino, da ex gobbo ladro”. “Ogni mattina uno juventino si sveglia e sa che dovrà correre più veloce delle gazzelle della polizia”, ironizza un’altra utente.

Platini arrestato social – Molti tifosi ricollegano l’arresto del francese alla sua appartenenza alla Vecchia Signora: “Deve essere un fattore genetico”, “Vabbe’, normale routine in casa Juventus”, “Arrestato un ex Juve. Sai che novità”, “Per loro un arresto è come un master, una lode”.

Oltre a sfottò e prese in giro, i social si sono riempiti di veri e propri attacchi e insulti nei confronti di Platini. Molti degli utenti gioiscono per la notizia: “Platini in galera. Le piccole soddisfazioni quotidiane”, “Platini andava arrestato a priori”, “Sei solo un mafioso”, “Uomo viscido e assetato di potere, speriamo paghi una volta per tutte”, “Si sapeva che era marcio fino al midollo!”, “Non solito augurare il peggio a nessuno; tuttavia per Platini farò un’eccezione. Buttate la chiave per questo escremento della società. Voltastomaco”.

Corruzione per l’assegnazione dei Mondiali in Qatar, arrestato Platini

Perché Platini è stato arrestato