Platini arrestato motivo | Reato | Fifa | Mondiali Qatar 2022

PLATINI ARRESTATO MOTIVO – Oggi, 18 giugno 2019, l’ex giocatore della Juventus e presidente della Uefa Michel Platini è stato arrestato.

Secondo quanto riportano diverse testate francesi e il quotidiano inglese Mirror, l’ex leggenda del calcio francese (eletto nel 2007 alla presidenza della Uefa e rimasto in carica fino al 2015, quando è stato messo al bando dal Comitato etico per una serie di violazioni da lui sempre smentite) è stato arrestato per l’assegnazione della Coppa del Mondo 2022 al Qatar.

L’accusa esatta è quella di “presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici”. Coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia.

Il Qatar è stato scelto come paese ospitante della Coppa del Mondo 2022 nel dicembre 2010, ma ci sono state molte controversie riguardo alla loro idoneità. Le numerose e costanti accuse di corruzione all’interno della Fifa hanno sollevato diversi dubbi sulla legittimità dell’offerta del Qatar.