Pamela Prati Live Non è la D’Urso | Puntata 19 giugno 2019 | Matrimonio | Perricciolo Michelazzo

Pamela Prati Live Non è la D’Urso – C’è un nuovo giallo. Pamela Prati sarà presente in studio nella puntata di Live – non è la D’Urso, in onda domani 19 giugno 2019? Mistero. Anzi giallo. Fitto quanto il caso Mark Caltagirone. Sembrerebbe, infatti, che l’ex ballerina di Pingitore non abbia ancora sciolto la riserva.

Ma andiamo per gradi. Esattamente una settimana fa la Prati è volata (per modo di dire, visto che prende aerei) a Cologno Monzese. Nessuna apparizione in tv, ma solo un incontro interlocutorio con la D’Urso. C’era anche il suo ex avvocato, Irene Della Rocca. Che, alla vigilia di quell’incontro, però, aveva rinunciato al mandato. Mollando ufficialmente la Prati nelle mani di un nuovo avvocato.

Pamela Prati sempre più sola? La molla anche l’avvocato Della Rocca. Che chiede il conto alla showgirl…

La domanda, da cento milioni di euro, resta una: Pamelona domani andrà da super Barbara? Di cosa parlerà? Per adesso, i beninformati ci dicono che si sta studiando il piano B perché la Prati molto probabilmente potrebbe decidere di dare forfait all’ultimo minuto.

Pamela Prati Live Non è la D’Urso | Il piano B di Mediaset

Tra poche ore calerà il sipario del Live, campione di ascolti di Canale 5, già riconfermato da Giancarlo Scheri per la prossima stagione, e forse anche sul Prati-gate. Un vero polverone, trito e ritrito, che però ha appassionato milioni di italiani. Fino a quando è venuta a galla la verità: Mark Caltagirone non è mai esistito. Come del resto Simone Coppi, l’altro personaggio di fantasia di questa soap che avrebbe sposato (platonicamente) Eliana Michelazzo.

Pamela Prati, l’assurda storia del matrimonio (finto?) con Marco Caltagirone | Testimonianze a Live Non è la D’Urso

A proposito, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne sembra che abbia coronato il sogno di fare tv, viste le sue numerose partecipazioni al Live – non è la D’Urso. Probabilmente a titolo oneroso. Invece, che fine ha fatto la Perricciolo, ex amica della Michelazzo e della Prati? Pare sia in Francia. Secondo indiscrezioni, domani, ci saranno nuove scottanti verità.

Ma rivedremo da qualche altra parte il trio delle meraviglie: Prati, Michelazzo, Perricciolo? Chissà. Rimandate a settembre? Staseremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

Non solo Pamela Prati, anche una deputata di Fratelli d’Italia stava sposando Mark Caltagirone