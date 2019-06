Morgan Sfratto Live non è la D’Urso | Puntata 19 giugno 2019

Morgan sfratto Live non è la D’Urso – Morgan da Barbara D’Urso, tutta la verità sullo sfratto. Il cantante, qualche giorno fa, ha ottenuto un rinvio dello sfratto dall’ufficiale giudiziario a causa di un malore.

Ma in una recente intervista rilasciata a Giovanni Terzi su Libero ha detto di dover raccogliere la cifra di 200 mila euro per riacquistare la sua casa. Ma sembra che la sua casa milanese sia già stata venduta ad un’acquirente sconosciuto.

Il cantante ha due figlie: Anna Lou, di 17 anni (avuta da Asia Argento), e Lara, 6 anni, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, ex concorrente di X-Factor. Tempo fa, Morgan è tornato a chiedere aiuto anche alle sue ex.

Morgan sfratto Live non è la D’Urso | I motivi del pignoramento della casa

Il pignoramento nei confronti di Morgan, quindi dell’abitazione a lui intestata e dove ha sempre vissuto, è stato stabilito dal tribunale di Monza. Il cantante è accusato di non aver provveduto al pagamento degli alimenti alle due figlie. Sembra, però, che il cantautore abbia già fatto ricorso.

Dalle colonne de Il fatto Quotidiano, l’ex dei Bluverigo ha detto: “In questi sette giorni cercherò di raccogliere, con l’aiuto di tanti miei amici che mi sono accanto, la somma sufficiente a ricomprarmi la mia casa. In queste quattro mura c’è la mia vita e c’è il mio lavoro – ha spiegato l’ex leader dei Bluvertigo – questa casa è come un museo, non può essere smantellata”.

Non è la prima volta che Barbara D’Urso si occupa della faccenda Morgan. Il cantante, infatti, prima dell’inizio di The Voice (che l’ha visto tra i giudici), è stato ospite di Live nel blocco delle sfere. , Morgan ha accettato l’invito di Mediaset in occasione dell’ultima puntata stagionale. Ovviamente per raccontare la sua verità.

Morgan sfratto Live non è la D’Urso | La verità sui debiti

Durante la sua ultima partecipazione a Live, Morgan tuonò: “Nel 2015 mi sono ritrovato con una enorme quantità di tasse non pagate. Un commercialista truffaldino ha gestito malamente la mia situazione finanziaria per 5 anni. Quell’anno, tutti i miei compensi sono andati all’Agenzia delle Entrate e quel debito non è ancora saldato”.