Angela Merkel trema in pubblico e sui social si pensa a una grave malattia. Cosa c’è di vero?

Sta facendo molto discutere nel mondo e soprattutto sui social network un video che ritrae la cancelliera tedesca, Angela Merkel, avere un malore improvviso mentre è impegnata a ricevere a Berlino il nuovo capo di stato ucraino, Volodymyr Zelensky.

Gli occhi di tutti gli osservatori, infatti, sono stati catturati dalla Merkel che, in piedi accanto al suo omologo dell’Ucraina, inizia a tremare visibilmente mentre la Banda sta eseguendo gli inni nazionali. Un malore vero e proprio, che si protrae per diversi secondi, e che preoccupa tutti.

Il mondo intero adesso si interroga: Angela Merkel ha una malattia?

La cancelliera tedesca, 65 anni il prossimo 17 luglio, una volta conclusi gli inni nazionali si è presa qualche minuto di riposo. Poi ha subito rassicurato i suoi cittadini, parlando di un episodio disidratazione dovuto al caldo eccessivo (oltre 30 gradi oggi a Berlino): “Ho bevuto almeno tre bicchieri d’acqua – ha detto Merkel – ed evidentemente era quello che mi mancava. Ora mi sento bene”. Ma è davvero così?

Malore Merkel | La cancelliera ha una malattia?

La notizia del malore della Merkel è rimbalzata in pochi minuti in tutti giornali internazionali. Anche in altre occasioni in passato, infatti, è capitato che la cancelliera tedesca si sentisse male durante un’uscita pubblica.

E anche in quei casi, la spiegazione data dal suo staff era sempre la stessa: disidratazione dovuta al non aver assunto sufficiente acqua sotto il sole. Ecco perché le motivazioni fornite oggi dalla numero uno del Cdu vengono ritenute non affidabili al cento per cento. Tuttavia, non esistono dichiarazioni ufficiali che parlano di una malattia per la Merkel.

Il giornale VIP News ha intervistato il dottor Jakob Berger, medico di medicina generale e presidente dell’Associazione bavarese dei medici. Secondo il professor Berger, però, il malore di Angela Merkel non nasconde una patologia particolare.

“Il tremore di Angela Merkel – ha dichiarato infatti il medico – è stato troppo breve per ipotizzare una malattia. Subito dopo l’inno nazionale è stata in grado di continuare a camminare normalmente accanto al presidente ucraino”.

Secondo il medico, dunque, tiene l’ipotesi della disidratazione: “A Berlino fa molto caldo adesso. E una donna come Angela Merkel ha certamente uno stile di vita piuttosto stressante”.

Malore Merkel | L’ipotesi morbo di Parkinson

Sui social, molti utenti soprattutto in Germania hanno iniziato a interrogarsi sulla possibilità che la cancelliera tedesca possa essere affetta da morbo di Parkinson. Ma il dottor Berger non è d’accordo con questa tesi.

“Il tremito che ha colpito Merkel era troppo forte – ha spiegato il medico – mentre il tremore del Parkinson sarebbe molto più leggero”.

Nel frattempo, durante la conferenza stampa congiunta di Merkel e Zelensky dopo il malore della cancelliera, il presidente ucraino ha voluto anche sdrammatizzare: “Era accanto a me – ha detto parlando della sua omologa – pertanto era in assoluta sicurezza”.

Già da tempo la cancelliera tedesca ha annunciato che nel 2021 si ritirerà dalla vita politica.

