LOVE IS ALL YOU NEED TRAMA – Martedì 18 giugno 2019 va in onda su Rai 2 Love is all you need, un film commedia diretto da Susan Bier che vede orbitare attorno a un matrimonio i problemi (e le relative soluzioni) dei protagonisti.

Love is all you need è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2012, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia.

Ma di cosa parla Love is all you need? Vediamo insieme la trama nel dettaglio.

Tutto quello che c’è da sapere su Love is all you need

Love is all you need trama | Di cosa parla

Philip, uomo di origini inglesi, vive in Danimarca e sta attraversando un brutto periodo: diventato da poco vedovo, Philip si è isolato dal mondo e ha preso le distanze da tutti per processare il lutto.

Parallelamente, Ida è una parrucchiera danese che da poco ha terminato la chemioterapia per sconfiggere il cancro al seno. Suo marito, dopo venticinque anni di matrimonio, ha deciso di voltare pagina e concedersi una relazione con una giovane biondina.

Ida e Philip, due anime in pena, s’incontreranno per partecipare al matrimonio di Patrick e Astrid, i loro due figli che hanno deciso di convolare a nozze in Italia, nella bella cornice di Sorrento.

Al matrimonio parteciperà anche Leif, l’ex marito di Ida, in compagnia della giovane fidanzata.

Love is all you need è stato distribuito in Italia da Teodora Film dal 20 dicembre 2012. Nel casto compaiono Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen, Kim Bodnia, Ciro Petrone e Christiane Muller.

La pellicola è diretta da Susanne Bier, conosciuta per il film premio Oscar “In un mondo migliore” e anche per Bird Box, il film con Sandra Bullock.

Love is all you need va in onda martedì 18 giugno 2019 in prima serata su Rai 2.