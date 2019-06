LOVE IS ALL YOU NEED FILM – Love is all you need è una commedia del 2012 diretta da Susanne Bier, il cui nome è conosciuto per il film premio Oscar “In un mondo migliore” e più recentemente per Bird Box, il film con Sandra Bullock.

Love is all you need vede come protagonisti Pierce Brosnan e Trine Dyrholm e le riprese del film si sono svolte tra Copenaghen, Napoli e la costiera sorrentina.

Il film è stato presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2012, poi al Toronto International Film Festival per poi essere proiettato in anteprima a Copenaghen.

In italia, Love is all you need è arrivato dal 21 dicembre 2012.

Qual è la trama del film? E qual è il cast?

Love is all you need film | Trama

Philip è un inglese trapiantato in Danimarca, un uomo di mezza età che ha da poco perso la moglie e sta cercando di elaborare in solitudine il lutto.

Ida è una parrucchiera danese che ha dovuto affrontare i propri demoni: ha da poco finito la chemioterapia per la cura di un cancro al seno, ma suo marito ha deciso di mettere un punto al loro matrimonio dopo 25 anni per una donna più giovane.

La stessa donna che l’uomo porterà al matrimonio di suo figlio.

I destini di Philip e Ida s’incrociano quando i due s’imbarcano per l’Italia, destinazione Sorrento, per il matrimonio dei figli Patrick e Astrid.

Leif, l’ex marito di Ida, si presenta con la nuova e bionda fidanzata e Kenneth, il fratello irascibile di Astrid, mentre Patrick è ancora in lutto per la perdita della moglie.

Nonostante la suggestiva cornice di Sorrento, il matrimonio potrebbe riservare qualche brutta sorpresa.

La trama di Love is all you need

Love is all you need film | Cast

Chi fa parte del cast di Love is all you need? Partiamo dai protagonisti Philip e Ida. A interpretare il vedovo inglese è Pierce Brosnan, attore che ha ottenuto grande successo nella serie Mai dire sì e ha preso parte a diversi film come Quarto protocollo, Mrs, Doubtfire, Robinson Crusoe, Mamma mia! e Il fidanzato di mia sorella.

Al suo fianco a interpretare Ida è Trine Dyrholm, nota per aver recitato in Festen – Festa di famiglia, In un mondo migliore e Royal Affair.

In Love is all you need abbiamo anche Molly Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen, Kim Bodnia, Ciro Petrone e Christiane Muller.

Ma dove vedere Love is all you need? Il film va in onda martedì 18 giugno 2019 in prima serata su Rai 2, il secondo canale della Rai che trovate al tasto 2 del telecomando, 502 per la versione HD e 102 per gli abbonati a Sky. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su RaiPlay.