La scuola più bella del mondo trama | Film | Canale 5 | Stasera in tv | 18 giugno 2019 | Di cosa parla | De Sica | Papaleo

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO TRAMA – Una divertente commedia per tutta la famiglia, con un cast di attori di primo piano e un regista che ormai è una certezza. Questa sera, martedì 18 giugno 2019, va in onda su Canale 5 in prima serata il film La scuola più bella del mondo, pellicola del 2014 diretta da Luca Miniero, regista noto per i successi di Benvenuto al Nord e Benvenuto al Sud.

Nel cast attori molto amati come Christian De Sica, Rocco Papaleo, Miriam Leone e Angela Finocchiaro. Ma qual è la trama de La scola più bella del mondo? Di cosa parla? Ecco tutte le anticipazioni.

La scuola più bella del mondo trama | Di cosa parla

Una commedia degli equivoci molto divertente ma che fa anche riflettere con una nota amara sulle differenze e i pregiudizi esistenti tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri, e in generale sulla condizione di degrado e precarietà della scuola italiana.

Al centro della pellicola La scuola più bella del mondo ci sono infatti due scuole medie. Da un lato la prestigiosa scuola della val d’Orcia, in Toscana, guidata dal puntiglioso preside Filippo Brogi (Chritian De Sica). Per vincere nuovamente il premio di Scuola dell’anno, decide di fare uno scambio culturale con alcuni studenti di Accra, in Ghana.

Il cast completo de La scuola più bella del mondo

Il bidello però, poco abituato alla tecnologia, spaglia a mandare la richiesta e la invia ad Acerra, comune in provincia di Napoli. Così in Toscana arrivano un gruppo di scalmanati ragazzi del Sud, accompagnati dal professore Gerardo Gergale (Rocco Papaleo) e dalla collega Wanda Pacini (Angela Finocchiaro). Da qui partono una serie di divertenti equivoci, come lo striscione “Benvenuta Africa” che Brogi e i suoi avevano preparato immaginando di trovarsi studenti africani.

Alla fine del film La scuola più bella del mondo, chiarito l’equivoco, le due scuole riusciranno perfettamente ad integrarsi, e anzi tra Gerardo e la professoressa nascerà anche l’amore.

La scuola più bella del mondo trama | Trailer

Il trailer de La scuola più bella del mondo film del 2014 stasera 18 giugno 2019 in tv su Canale 5 in prima serata dalle 21.20. Nel cast attori come Christian De Sica, Rocco Papaleo, Miriam Leone e Angela Finocchiaro.