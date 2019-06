La scuola più bella del mondo streaming | Film | Dove vederlo | Canale 5 | Stasera | 18 giugno 2019

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO STREAMING – Una divertente commedia per tutta la famiglia in prima serata: stiamo parlando di La scuola più bella del mondo, film di Luca Miniero con un cast di attori di grande successo come Christian De Sica, Rocco Papaleo, Miriam Leone e Angela Finocchiaro.

La pellicola del 2014 è una commedia degli equivoci basata sullo scontro tra Nord e Sud, e su tutti i pregiudizi e luoghi comuni sul tema. Alla base del film il confronto tra una scuola del Nord, della Toscana, guidata dal preside Filippo Brogi (Christian De Sica) e una del Sud, di Acerra (Napoli).

Un’occasione per farsi qualche risata ma anche riflettere sullo stato di salute dell’istruzione italiana. Ma come fare per vedere in diretta tv e in streaming il film La scuola più bella del mondo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su La scuola più bella del mondo

La scuola più bella del mondo streaming | Dove vedere in tv

Il film la scuola più bella del mondo va in onda stasera martedì 18 giugno 2019 dalle 21.20 su Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset è visibile al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre e anche al tasto 505 per goderselo in HD. Se siete abbonati a Sky, potete trovare Canale 5 anche al tasto 105 del vostro decoder.

La trama completa del film La scuola più bella del mondo

La scuola più bella del mondo streaming | Dove vedere in diretta streaming

Se non avete la tv oppure non siete a casa, niente paura. La scuola più bella del mondo è disponibile anche in diretta streaming. Basta avere una connessione a internet, un pc, smartphone o tablet. A questo punto basta accedere a MediasetPlay, la piattaforma streaming di Mediaset che vi permette di accedere gratuitamente a tutti i contenuti, compresa una ricca selezione di film.

Il cast completo de La scuola più bella del mondo

In più, grazie alla funzione on demand, potete recuperare il film diretto da Luca Miniero in qualsiasi momento.

Appuntamento dunque stasera, 18 giugno 2019 alle 21:20 su Canale 5.

Dove vedere Canale 5 in streaming