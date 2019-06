La scuola più bella del mondo film | Cast | Trama | Trailer | Streaming | Stasera | 18 giugno 2019 | Canale 5

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO FILM – Questa sera, martedì 18 giugno 2019, va in onda su Canale 5 in prima serata il film La scuola più bella del mondo, divertente commedia degli equivoci diretta da Luca Miniero. Il regista di Benvenuti al Nord e benvenuti al Sud torna con questa pellicola brillante del 2014, che presenta nel cast attori di grande fama e popolarità come Rocco Papaleo, Christian De Sica, Miriam Leone, Angela Finocchiaro e molti altri. Ma qual è la trama, il cast completo e il trailer del film La scuola più bella del mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La scuola più bella del mondo film | Trama

La scuola più bella del mondo è una commedia del 2014 diretta da Luca Miniero, e trasmessa stasera, martedì 18 giugno 2019, in prima serata dalle 21.20 su Canale 5. Un film divertente e per tutta la famiglia che ironizza sulle differenze e gli stereotipi tra Nord e Sud.

Oltre a strappare più di qualche risata, il film con Christian De Sica regala un’occasione per riflettere sulle condizioni della scuola italiana, con le sue difficoltà e carenze.

Ecco la trama de La scuola più bella del mondo. La scuola media di Acerra, in provincia di Napoli, si trova in difficoltà e per questo chiede aiuto attraverso una lettera al Presidente della Repubblica. Dall’altro lato l’altra scuola media, una toscana della val d’Orcia, guidata dal preside Filippo Brogi (Christian De Sica).

Quest’ultimo, molto puntiglioso e ambizioso, vuole a tutti i costi vincere la Coppa di Scuola dell’Anno. Per farlo il preside Brogi decide di organizzare un gemellaggio edificante con una scuola di Accra, in Ghana.

Non tutto però fila per il verso giusto. Il bidello Augusto Soreda, poco avvezzo ai computer e alla tecnologia, sbaglia a mandare la richiesta e invece che ad Accra, la invia ad Acerra! Il preside Brogi, insieme alla giovane professoressa Margherita Rivolta (Miriam Leone), si trova così ad accogliere un gruppo di scalmanati studenti napoletani, accompagnati dal professore Gerardo Gergale (Rocco Papaleo) e dalla collega Wanda Pacini (Angela Finocchiaro).

L’accoglienza non è certo delle migliori, visto che i ragazzi di Acerra si trovano uno striscione con scritto “Benvenuta Africa“! Nasce subito una rissa, visto che il tutto viene vissuto come una forma di discriminazione verso il Sud.

Resosi conto dell’errore, Gerardo, Wanda, il preside e la professoressa decidono di rimediare, invitando i bambini in una famiglia della zona. Alla fine l’integrazione tra le due scuole sarà perfetta e addirittura scoppierà l’amore tra Gerardo e la professoressa.

La scuola più bella del mondo è una divertente commedia degli equivoci che aiuta a riflettere in maniera ironica sui pregiudizi e le discriminazioni territoriali, le differenze ancora purtroppo esistenti tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri. Un film che fa sorridere ma anche riflettere, anche sul tema dello stato precario in cui versa la scuola italiana.

La scuola più bella del mondo film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale di La scuola più bella del mondo, il film di Luca Miniero stasera 18 giugno in onda in prima serata su Canale 5.

La scuola più bella del mondo film | Cast

Tanti gli attori di successo e amati dal pubblico nel cast stellare che compone la divertente commedia La scuola più bella del mondo. In primis Christian De Sica, nei panni del puntiglioso preside Filippo Brogi, alla guida di una scuola media della val d’Orcia, in Toscana.

La sua scuola è un’eccellenza, che ogni anno la gara artistica della festa dei giovani. Per continuare su questa scia ha l’idea di invitare una classe di studenti del Ghana. A causa di un errore del bidello, però, l’invito arriva ad Acerra, vicino a Napoli.

Rocco Papaleo è Gerardo, professore di tecnologia emigrato ad Acerra. Nel cast anche Angela Finocchiaro nei panni di Wanda Pacini. La bellissima Miriam Leone interpreta Margherita Rivolta, insegnate di inglese che si lascia sedurre da Gerardo. È lei a organizzare lo scambio scolastico insieme al preside.

Un cast d’eccellenza per una divertente commedia adatta al pubblico di Canale 5 e a tutte le famiglie. Un nuovo importante successo per il regista Luca Miniero, già famoso dopo la saga di Benvenuto al Nord e Benvenuto l Sud con Claudio Bisio, oltre a Un boss in salotto, con Rocco Papaleo, uno dei protagonisti di questa pellicola del 2014.

La scuola più bella del mondo film | Streaming

Il film la scuola più bella del mondo va in onda stasera martedì 18 giugno 2019 in prima serata su Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Se avete un abbonamento a Sky, potete trovare Canale 5 anche al tasto 105 del vostro decoder.

Se non avete la tv oppure oggi non siete a casa ma volete seguire La scuola più bella del mondo in diretta streaming, non c’è nessun problema. Basta avere una connessione a internet, più il supporto di pc, smartphone o tablet. Tutto quello che dovete fare è accedere a MediasetPlay, la piattaforma streaming di Mediaset che vi permette di accedere gratuitamente ai servizi offerti, compresa una ricca selezione di film.

In più, grazie alla funzione on demand, potete recuperare il film diretto da Luca Miniero in qualsiasi momento.

Appuntamento dunque stasera, 18 giugno 2019 alle 21:20 su Canale 5.

