LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO CAST – Tanti attori molto amati dal pubblico per un film di grande successo: questa sera su Canale 5 va in onda la commedia La scuola più bella del mondo, pellicola del 2014 diretta da Luca Miniero, il regista di film di successo come Benvenuti al Nord e Benvenuti al Sud. Nel cast attori come Christian De Sica, Rocco Papaleo, Miriam Leone e Angela Finocchiaro.

Tra i protagonisti de La scuola più bella del mondo Christian de Sica, nei panni del rigido preside Filippo Brogi, a capo di una scuola media di grande prestigio della val d’Orcia, in Toscana. L’ambizioso preside vuole vincere ancora una volta il premio di Scuola dell’anno, per farlo ha un’idea geniale: dimostrare tutto il suo buon cuore e commuovere tutti attraverso uno scambio con alcuni studenti di Accra, in Ghana.

Ad organizzare lo scambio, oltre al preside interpretato da Christian De Sica, anche la professoressa Margherita Rivolta (Miriam Leone). Ma le cose non andranno come previsto. Il bidello della scuola toscana, infatti, sbaglierà a inviare la domanda tramite computer, e la spedirà invece che ad Accra ad Acerra, comune vicino a Napoli.

Da qui inizieranno una serie di equivoci. In Toscana infatti si presenteranno un gruppo di scalmanati ragazzi napoletani, guidati dal professore Gerardo Gergale (Rocco Papaleo) e dalla collega Wanda Pacini (Angela Finocchiaro).

Ad accoglierli un cartello “Benvenuti Africa!” che scatenerà tra i ragazzi una vera e propria rissa. Alla fine però ,chiarito l’equivoco, tra le due scuole ci sarà amicizia e una perfetta sintonia. La scuola più bella del mondo è una commedia che fa riflettere sui luoghi comuni e gli stereotipi classici tra Nord e Sud, ma anche sulle condizioni della scuola in Italia. Grazie a un cast di assoluto valore, il divertimento è assicurato.

Ecco il trailer del film La scuola più bella del mondo stasera in tv su Canale 5 a partire dalle 21.20.

