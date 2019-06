Io e te Rai 1 | Ascolti | Diaco | Iva Zanicchi | Sandra Milo | Valeria Graci

Io e te Rai 1 – Buona la prima. Diaco al cento. Da una parte c’è la grande Sandra Milo, dall’altra Valeria Graci. Inizia con un abbraccio ed un grande sorriso il nuovo programma di Rai 1. Et voilà: al via la stagione estiva, che manda in soffitta ogni tipo di polemica.

Nonostante il caldo, gli ascolti sono in aumento. La prima puntata di Io e te sfiora il 10% di share: un dato decisamente più alto rispetto a quello dell’esordio di Vieni da me, il programma di Caterina Balivo che occupava la stessa fascia oraria durante la stagione invernale, al centro di molte polemiche tra alti e bassi.

Super ospite della prima puntata di Io e te, oltre ad una coppia di settantenni super innamorati, la grande Iva Zanicchi con la sua formidabile energia. L’aquila di Ligonchio, così come viene chiamata dai fan, racconta il suo successo e la sua vita.

Io e te Rai 1 | Il racconto di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, intervistata da Diaco, rivela di voler lavorare. “E’ un momento splendido, ho tante richieste e voglio continuare a lavorare. Se ami così tanto la vita, gli amici, la famiglia perché reprimersi? Perchè restare a casa a fare l’uncinetto?”, dice la cantante.

Il conduttore sfodera un vero colpaccio con un big di questo calibro alla prima puntata. La Zanicchi in studio svela anche la sua grande amicizia con la famiglia di Walter Chiari. Poi, quando le chiedono un parere sulle amicizie nel mondo della tv, sgancia luna bomba: “Non mi viene in mente manco un nome. Ma qualche amico ce l’ho.

Pierluigi Diaco e Sandra Milo, colazione in stile Dolce Vita prima del debutto su Rai 1

Io e te, che riprende il testo di una canzone di Vasco Rossi, racconta l’Italia attraverso storie, emozioni e talk. Si tratta di un format studiato a lungo da Diaco e dalla direttrice di Rai 1, Teresa De Santis: entrambi hanno una lunga esperienza alle spalle nel campo radiofonico e musicale. E si sa, le emozioni vere – inevitabilmente – passano attraverso le note. Super ospiti nelle prossime puntate anche Lino Banfi e Al Bano. Lo scoop è dietro l’angolo per la Rete ammiraglia Rai.

R-estate su Rai 1: narrazione ed emozioni nel daytime della rete ammiraglia

Teresa De Santis a TPI: “Grande tradizione nel palinsesto di Rai 1, ma non mancherà qualche innovazione” | VIDEO