Archie Africa Harry Meghan – Harry e Meghan starebbero pianificando il loro prossimo royal tour. Infatti, stando al Times, la prossima tappa sarebbe l’Africa dove potrebbero portare anche il piccolo Archie.

Un luogo molto caro alla coppia per diversi motivi: dal loro primo viaggio ufficiale, alle gemme dell’anello di fidanzamento di Meghan che provengono proprio dall’Africa.

Non un viaggio di piacere ma anche una missione umanitaria: la coppia è infatti intenzionata a proseguire gli impegni di stampo sociale intrapresi da Lady Diana.

Archie Africa Harry Meghan | Quando partono i duchi di Sussex

Stando alle prime indiscrezioni il viaggio sarebbe in programma per il prossimo ottobre: Archie avrebbe 6 mesi e sarebbe così il più giovane reale a partecipare a un royal tour.

Da sempre Harry si è dimostrato sensibile verso i diritti umani, così come sua moglie Meghan in prima linea per i diritti delle donne.

La missione umanitaria di Harry e Meghan – Il tour reale in Africa toccherà il Botswana, dove si recò anche Diana, per poi dirigersi verso il Malawi, dove Harry e Meghan daranno il proprio sostegno all’associazione di beneficenza Sentebale, impegnata nella lotta contro la diffusione dell’HIV.

Proprio qualche mese fa Harry è venuto in Italia per partecipare alla Sandabale Handa Polo Cup 2019, manifestazione sportiva dedicata al tradizionale sport inglese a cui i Windsor sono appassionati.

Harry e Meghan sono quindi intenzionati a seguire le orme di Diana: celebre lo scatto che ritrae la Principessa camminare con caschetto e protezioni per un terreno minato.

