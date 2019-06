Dopo Chiara Ferragni, tocca a Giulia De Lellis: la gaffe dell’influencer romana

Giulia De Lellis gaffe

Giulia De Lellis continua a stare sotto ai riflettori. Prima per la gaffe di Chiara Ferragni, la cui protagonista è stata proprio l’influencer romana, ora per uno scivolone fatto dalla De Lellis in persona.

Domenica 16 giugno, l’influencer di Ostia era ospite di un evento a Milano sulle celebrities di Instagram. De Lellis sul social delle foto raggiunge i quattro milioni di follower, decisamente non male come numero.

Giulia De Lellis struccata è un’altra persona

Quando la 23enne ha preso la parola, però, si è lasciata sfuggire un commento che l’ha messa in ridicolo davanti al pubblico. Mentre conversava con Rudy Zerbi, Giulia ha raccontato la sua storia: l’esordio sui social e poi il successo.

Giulia De Lellis gaffe | Lo scivolone e l’imbarazzo

Proprio mentre si apprestava a raccontarsi, Giulia De Lellis ha esordito dicendo con estrema naturalezza: “Sapete tutti da dove nasco”. A questa affermazione, i presenti hanno risposto con un coro di “No”, “Nemmeno io”, “Io no”. A quel punto, colta dall’imbarazzo per la figuraccia, l’influencer romana ha cercato di rimediare chiedendo scusa per quanto affermato.

“Ah, non so perché ho detto sapete tutti. Con la pretesa e l’arroganza, ma non è normale questa cosa”. E ancora: “Scusatemi, non so perché ho dato per scontato questa cosa”, ha continuato l’influencer in preda all’imbarazzo. La giovanissima stella del web sembra proprio aver peccato di presunzione e qualcuno gliel’ha fatto notare.

Ovviamente quei secondi sono stati immortalati da qualcuno e presto hanno fatto il giro del web, che ha come al solito fagocitato l’influencer.

Giulia De Lellis gaffe | La fine della storia con Andrea Damante

L’appuntamento milanese è stata anche l’occasione per la De Lellis di parlare della sua storia appena finita con lo storico ex fidanzato Andrea Damante. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, da lì un amore intenso che ha fatto sognare tanti fan.

In occasione dell’incontro, Giulia De Lellis ha rivelato qualcosa che non sapevamo sulla loro relazione: “Ho convissuto tre anni con lui e mi sarei sposata se non fosse finita malissimo”. Insomma, Giulia stava pensando al matrimonio, ma il sogno d’amore con Damante è naufragato troppo presto.

“Il Dama sta benissimo, io e lui siamo in ottimi rapporti. Non credete alle cose che scrivono i giornali”, ha aggiunto ancora lei, che ha chiuso il suo intervento rispondendo con una battuta a chi le chiedeva conto del tutore che porta al braccio: non è colpa del pilota Iannone (con cui si dice che abbia una relazione), ma di una tendinite improvvisa.