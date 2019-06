La moda lanciata da Fedez sui social seguita anche da Stefano De Martino

Cos’hanno in comune Fedez e Stefano De Martino? A dire il vero, molte cose. Dalla passione per la musica e il ballo alle partecipazioni ad Amici, passando per la paternità e il legame sentimentale con due donne di successo e bellissime.

Eppure, di una vera e propria amicizia fra il cantante rap e il ballerino non si è mai sentito parlare, almeno non fino ad oggi. A sorpresa, però, appare l’indizio di un possibile legame fra i due artisti.

Da quando è nato il piccolo Leone, Fedez si è trasformato in un papà a tempo pieno. L’energia e l’entusiasmo che dedica al suo “Lello” sembrano inestinguibili, come testimoniano le innumerevoli storie su Instagram che li ritraggono insieme, in compagnia della mamma Chiara Ferragni.

Ieri sera, lunedì 17 giugno, fra una Storia con Leone e l’altra è apparsa sul profilo di Fedez una un video di Stefano De Martino. Qui, si vede il ballerino 29enne mentre si diverte insieme al figlio di sei anni Santiago con i filtri di Instagram, ripetendo un gioco sdoganato proprio da Fedez.

Il gioco è semplice e consiste nell’attivare un filtro Instagram, per poi riprendersi in modalità selfie e sbizzarrirsi interagendo con gli effetti speciali. In questo caso, Stefano De Martino giocava a spegnere le fiamme virtuali sulla testa del piccolo Santiago, che sembrava piuttosto divertito.

Fedez ha lanciato la moda dei papà moderni? Se è così, Stefano De Martino è fra i suoi primi adepti. E chissà che, ora che la coppia italo-argentina si è riunita, non possa nascere una vera amicizia fra le due mamme e i due papà.

