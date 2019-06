Elettra Lamborghini, nella foto spunta il piercing sul capezzolo: i fan si scatenano

Elettra Lamborghini capezzolo piercing | Elettra Lamborghini torna a fare impazzire i fan con una foto bollente postata sul suo profilo Instagram.

La sexy ereditiera del fondatore della celeberrima casa automobilistica, Ferruccio, è nota per la sua imprevedibilità e per il suo comportamento spontaneo e spesso spregiudicato.

Elettra Lamborghini: ecco chi è l’ereditiera e coach del talent The Voice

Ed ecco che Elettra colpisce ancora: nella foto in questione, l’ex giudice di The Voice si mostra in tutta la sua fisicità prorompente, gli enormi seni nudi maldestramente nascosti dalle mani che lasciano sfuggire un dettaglio decisamente piccante.

Si tratta di un piercing che si intravede fra le dita socchiuse di Elettra. Tanto basta, è ovvio, per mandare in visibilio centinaia di fan.

Elettra Lamborghini capezzolo piercing | Si tratta di solo uno dei ben 42 piercing distribuiti sul corpo della pop star 25enne. L’ha confessato lei stessa durante un’intervista a Barbara D’Urso: “Ho in tutto 42 piercing, di cui 15 sono diamanti. Quelli sulla schiena non mi danno tanto fastidio, quelli sulle braccia sì. Ne ho uno anche sulla lingua e due all’interno del labbro superiore”, rivela.

Elettra Lamborghini annuncia le date del suo tour

“Questi ultimi non li vede nessuno, non so nemmeno io perché li ho fatti. Sono molto masochista”.

La regina del Twerking è al momento impegnata nella campagna promozionale per il suo ultimo album, Twerking Queen, in cui compaiono vecchi e nuovi tormentoni tutti spagnoleggianti, come Pem Pem, ma anche Tocame e Mala.

Elettra Lamborghini lancia il suo nuovo album su Instagram (con tanto di twerking) | Video