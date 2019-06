Pd, oggi la direzione nazionale del Partito: Zingaretti fa appello all’unità

Direzione nazionale Pd – Il Nazareno in fiamme. Oggi, martedì 18 giugno, nella casa democratica l’attesa direzione nazionale del partito. Una riunione delicata, convocata sotto il fuoco incrociato dell’analisi del voto iniziata dopo le Europee e della frattura provocata dall’autosospensione di Luca Lotti, ex sottosegretario di area renziana coinvolto nel caso Palamara.

>Leggi anche: Il caos nel Partito democratico: correnti, scissione e polemiche interne

Nicola Zingaretti, segretario del Pd e governatore della Regione Lazio, ha lanciato, prima del giorno che deve cercare di placare gli animi, un appello all’unità. “Farò uno sforzo per ricostruire, in ogni modo, uno spirito unito e le minoranze. Perché sento su di me tutto il peso di questa responsabilità”, ha sottolineato. “In Italia governa Salvini con politiche economiche, sociali e culturali drammatiche. Non possiamo non vedere che questa deve essere la priorità assoluta”.

Un richiamo al senso di compattezza perché, come scrive oggi su Repubblica Giovanna Vitale, non è detto il governo non cada. E nel caso in cui fosse necessario tornare alle urne, tornerebbe il problema delle liste. Sicuramente al voto ci si tornerà per le regionali in autunno, un tornata elettorale che toccherà a Umbria, Calabria ed Emilia Romagna.

Un richiamo al senso di unione che Zingaretti spera non rimanga inascoltato. L’ex segretario Matteo Renzi, prima di partire per la Cina dove rimarrà una settimana, ha lasciato ai suoi la linea da adottare in direzione, invitando a limitare le polemiche interne sia sulla segretaria sia sul risultato delle amministrative.

Carlo Calenda, ex ministro ed eurodeputato del Pd, ha continuato a giocare la carta della leadership che non ha funzionato: “La nuova segreteria non ha funzionato, è un colpo mancato se una parte del partito non si sente rappresentata Bisogna rimetterci mano”.

A rincarare la dose anche Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, che ha dichiarato: “Penso che la leadership di Zingaretti non ci sia, ma non è un suo difetto. È un segretario ma non è un leader”.

Direzione nazionale Pd – Maurizio Martina ha scritto di Fb: “Vi prego, fermatevi. Fermiamoci. Così siamo solo respingenti. Dovremmo avere l’ossessione di aprire, unire e rinnovare. Senza ripicche. Conta il paese reale, non il nostro ombelico”.