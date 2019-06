Diletta Leotta Francesco Monte verità

C’è o non c’è il flirt con il bellissimo Francesco Monte? L’estate è appena iniziata e già scoppiano i primi amori da spiaggia. Riflettori puntati sulla conduttrice sportiva Diletta Leotta, che, secondo rumors insistenti, avrebbe intrapreso una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte.

Sia lei che lui da pochissimo hanno chiuso le loro rispettive relazioni. Quindi le voci attorno a un possibile flirt tra i due negli ultimi tempi si sono accumulate. Diletta Leotta da poco ha chiuso la sua lunga storia con Matteo Mammì, dirigente Sky a cui la conduttrice della stessa rete è stata legata per ben quattro anni.

Diletta Leotta Francesco Monte verità | Il sospetto cresce con i like

Francesco Monte, invece, ha detto addio alla bella Giulia Salemi. Da qualche settimana, infatti, Monte e Salemi hanno chiuso la loro storia, anche se, secondo qualche malizioso, i due torneranno insieme prima o poi.

Intanto, però, gli esperti di gossip hanno iniziato ad analizzare gli account di Instagram di Francesco Monte e della conduttrice sportiva Diletta Leotta. Pare, infatti, che i due si siano scambiati diversi like negli ultimi tempi. E, si sa, ai tempi dei social, ogni like è una bomba.

Inoltre, l’ex tronista e la presentatrice di Sky avrebbero fatto un viaggio in treno. Insieme. Con tanto di video a testimoniare la cosa. Ovviamente in tanti hanno letto in queste tracce sui social dei veri e propri segnali di flirt.

Diletta Leotta Francesco Monte verità | La risposta di Diletta

A rispondere, però, è la stessa Diletta Leotta. La bellissima siciliana è stata intercettata dal sito Tabloit, che le ha posto qualche domanda. Lei ha spazzato via ogni dubbio su quanto sta accadendo tra i due: “Siamo solo amici”, ha detto Leotta tagliando a corto la conversazione.

A proposito del viaggio in treno in cui si sentirebbe la voce di Francesco Monte intervenire (senza essere inquadrato), lei ha risposto vaga: “Non ne so niente”. Insomma, Leotta avrà pure negato apertamente la relazione, ma resta il mistero su quel viaggio in treno. E il fatto che lei lo abbia negato fa aumentare il sospetto. Ma l’estate è appena iniziata, staremo a vedere.

