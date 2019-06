Cristiano De Andrè Salvini polemiche – Che il ministro dell’Interno Matteo Salvini fosse un amante di Fabrizio De Andrè era venuto fuori in occasione dell’anniversario della morte di Faber, lo scorso 11 gennaio. In quella circostanza, il vicepremier leghista aveva pubblicato un’immagine dell’artista genovese accompagnandola con una frase tratta da Il pescatore, una delle poesie più note del cantautore considerata un messaggio di accoglienza e tolleranza.

Sulla vicenda, che aveva suscito le ironiche reazioni degli utenti, è ora intervenuto anche Cristiano De Andrè, artista e figlio di Fabrizio. Nel corso di una conferenza stampa a Milano, nella quale ha presentato il concerto che lo vedrà protagonista insieme alla Pfm il prossimo 29 luglio all’arena di Verona, Cristiano ha risposto alle domande di chi gli chiedeva cosa ne pensasse del fatto che tra i fan del padre spuntasse anche il leader del Carroccio.

“Salvini dice di essere un grande fan di mio padre ma credo si sia fermato a Il pescatore, non capendo che il ‘pescatore’ era Gesù Cristo, che viene da una novella ecclesiastica. Forse non lo ha assimilato ed è rimasto al ’la la la la la la la”, ha risposto Cristiano De Andrè, facendo riferimento al celebre ritornello della canzone riletta dalla Premiata Forneria Marconi.

Il ministro dell’Interno aveva commentato sui social anche il film della Rai Fabrizio De Andrè-Il Principe Libero, interpretato da Luca Marinelli, pubblicando, in occasione dell’uscita della pellicola, un post in cui aveva scritto: “Grande, unico Fabrizio. Per una volta dico grazie alla Rai”.

In quell’occasione, e in un’intervista rilasciata all’Agi, Cristiano De Andrè aveva dichiarato: “Matteo Salvini è un grosso fan di mio padre, un fan storico. Ci eravamo anche incontrati. E questo mi fa ben sperare, me lo auguro e mi rincuora perché chi è un fan di mio padre non credo possa fare grandi danni. Non so se ha capito tutto di mio padre, ma da una parte mi auguro che qualche cosa gli sia entrato”.