Concorso Navigator oggi | Prova selettiva | Fiera di Roma | Anpal | Lavoro

CONCORSO NAVIGATOR OGGI – Ci siamo: da oggi, 18 giugno 2019, fino al 20 alla Fiera di Roma va in scena la prova selettiva del concorso per navigator, figura nata insieme al reddito di cittadinanza, con il compito di affiancare i Centri per l’impiego nella ricerca e selezione di un lavoro per tutti i beneficiari del sussidio.

Ogni candidato dovrà presentarsi all’orario indicato (non saranno ammessi ritardi) con un documento d’identità, preferibilmente lo stesso che è utilizzato per la candidatura e con la copia firmata della domanda di partecipazione insieme al codice identificativo.

Durante lo svolgimento del test ai candidati sarà vietato parlare tra loro o avere comunicazioni anche per via scritta; vietatissimo – ovviamente – l’utilizzo di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni o di telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o di qualsivoglia strumento elettronico.

Chi è il Navigator e cosa dovrà fare

Concorso Navigator oggi | La prova

Le convocazioni partiranno dalla lettera “C”: il test consisterà in un quiz di 100 domande, da compilare in massimo 100 minuti. Il contratto da Navigator, invece, è di collaborazione a termine, fino ad aprile 2021.

Concorso Navigator oggi | Graduatoria | Chi sono

Chi sono gli ammessi al concorso? Su 79mila, sono 53.907 i candidati per i 2.980 posti previsti dal progetto del reddito di cittadinanza.

Tutti laureati (e in maggioranza provenienti dalle regioni del Centro e del Sud), i candidati sono stati scelti – come anticipato – su base provinciale. Il loro compito sarà quello di affiancare i Centri per l’impiego nella ricerca e selezione di un lavoro per tutti i beneficiari del sussidio.

Anpal ha pubblicato sul suo sito l’elenco degli ammessi alla prova selettiva. A questo link trovate la lista, suddivisa per regione e all’interno anche per provincia.

COME ARRIVARE ALLA FIERA DI ROMA