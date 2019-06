Concorso Dsga graduatoria | Risultati | Ammessi prova scritta 2019 | Dirigenti scolastici

CONCORSO DSGA GRADUATORIA – Oggi, 18 giugno 2019, è il giorno dei risultati per il concorso Dsga 2019. Secondo quanto riportato dalla Flc-Cgil sul proprio portale online, i risultati della prova preselettiva del Concorso DSGA – andata in scena tra l’11 e il 13 giugno scorso per “scremare” i tanti candidati al ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – sono pronti ad uscire tra la giornata di oggi e quella di domani, mercoledì 19 giugno 2019:

“Abbiamo appreso, per le vie brevi, dal MIUR che gli esiti delle prove preselettive – che dovranno essere accertati dagli USR – saranno disponibili solo per martedì o mercoledì prossimo. La partecipazione complessiva alle prove è risultata essere di circa il 33 per cento”.

Un dato clamoroso. Nessuno infatti si sarebbe aspettato che il 70 per cento degli iscritti disertasse la prova preselettiva: a fronte dei 103mila candidati della vigilia, hanno sostenuto il concorso solo 33-34 mila.

Ma qual è la graduatoria del concorso Dsga? Quali sono gli ammessi alla prova scritta? Di seguito tutte le informazioni:

Concorso Dsga graduatoria | Numero ammessi regione per regione

Il bando di concorso DSGA prevede che potranno essere ammessi alla prova scritta poco più di 6 mila candidati. Nell’attesa che tra oggi e domani sia resa pubblica la graduatoria dei 6012 ammessi alle successive prove scritte (due) e orali (dove si aggiungeranno anche i candidati avvalsi del diritto di evitare la preselezione e di accedere direttamente allo scritto in quanto dichiarati con invalidità pari o superiore all’80 per cento), ecco l’elenco regione per regione con posti di Direttore Servizi in palio e numero di ammessi alla seconda fase del Concorso DSGA:

Abruzzo: 13 posti e 39 ammessi agli scritti

Basilicata: 11 posti e 33 ammessi agli scritti

Calabria: 33 posti e 99 ammessi agli scritti

Campania: 160 posti e 480 ammessi agli scritti

Emilia Romagna: 209 posti e 627 ammessi agli scritti

Friuli Venezia Giulia: 74 posti e 222 ammessi agli scritti

Lazio: 162 posti e 486 ammessi agli scritti

Liguria: 53 posti e 159 ammessi agli scritti

Lombardia: 451 posti e 1353 ammessi agli scritti

Marche: 49 posti e 147 ammessi agli scritti

Molise: 3 posti e 9 ammessi agli scritti

Piemonte: 221 posti e 663 ammessi agli scritti

Puglia: 29 posti e 87 ammessi agli scritti

Sardegna: 45 posti e 135 ammessi agli scritti

Sicilia: 75 posti e 225 ammessi agli scritti

Toscana: 171 posti e 513 ammessi agli scritti

Umbria: 45 posti e 135 ammessi agli scritti

Veneto: 200 posti e 600 ammessi agli scritti

Concorso Dsga, dopo le preselettive adesso le prove scritte: tutto quello che c’è da sapere

Concorso Dsga graduatoria | I ricorsi Anief

Relativamente al concorso Dsga 2019 Anief, Associazione Sindacale Professionale, sta portando avanti i ricorsi per quanto riguarda coloro che si trovano esclusi dalla possibilità di vincere uno dei 2.004 posti banditi anche hanno raggiunto la soglia di sufficienza. L’organizzazione ha ricorso proprio contro quanto previsto dal bando, e cioè l’ammissione alle prove scritte di un numero di candidati pari a 3 volte i posti banditi.

“Tirare via da un concorso atteso da vent’anni tanti candidati con questa leggerezza è un’ingiustizia colossale. Gli errori in diversi test, nel bando di concorso e nell’organizzazione della selezione, la dice lunga sull’attenzione che l’amministrazione centrale ha mostrato per selezionare i direttori dei servizi generali a amministrativi che nel 2020 dovrebbero prendere posto in migliaia di istituti oggi con sedi vacanti”, sono state infatti le parole di Marcello Pacifico, presidente Anief.

I ricorrenti, d’altronde, si appellano anche e soprattutto ai diversi errori che erano presenti nei 4mila quesiti della banca dati.