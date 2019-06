Quanto costa il mega Suv che Chiara Ferragni guida a Los Angeles

Chiara Ferragni Suv quanto costa | Nel suo ultimo post su Instagram, Chiara Ferragni si mostra in posa davanti al mega Suv che lei e il marito Fedez guidano quando sono a Los Angeles.

Neanche a dirlo, la foto ha scatenato una bufera di polemiche nei commenti. L’imprenditrice digitale è stata tacciata di esibizionismo e accusata di sperperare i suoi soldi “mentre nel mondo tante persone muoiono di fame”.

Qualcuno, poi, si è semplicemente chiesto quanto costi la super-auto posseduta dai Ferragnez. La cifra, visibile sul sito della BMW, è a dir poco da capogiro.

Chiara Ferragni Suv quanto costa | Per essere precisi, Chiara Ferragni possiede una BMV X7, un modello quattro ruote motrici a tre cilindri.

Il listino prezzi parte da una base di 92.900 euro per il modello basico (200 cavalli), per arrivare a un massimo di 119.500 euro per quello più potente con 400 cavalli.

Di sicuro, Chiara Ferragni non ha badato a spese quando ha scelto la sua autovettura per le vacanze californiane. C’è da dire che tutto è relativo, dal momento che, per Chiara Ferragni, 100 mila euro di shopping non sono poi chissà che: basti pensare che, in media, l’influencer guadagna circa 12 mila euro per ogni singolo post.

Ciò significa che, con meno di dieci scatti, il mega Suv di Chiara Ferragni è già riscattato.

