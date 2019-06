Andrea Camilleri ultime notizie | Ricoverato | Condizioni di salute | Bollettino medico | Ospedale Santo Spirito Roma

Camilleri ultime notizie – Restano critiche ma stabili le condizioni di Andrea Camilleri. Lo si apprende da fonti sanitarie questa mattina, martedì 18 giugno. Il prossimo bollettino medico è previsto alle 12.

Ricoverato d’urgenza ieri mattina, 17 giugno, per un arresto cardiopolmonare all’ospedale Santo Spirito di Roma, lo scrittore siciliano si trova in terapia intensiva con un’assistenza ventilatoria meccanica e un supporto farmocologico. La prognosi è riservata.

Andrea Camilleri ha 93 anni, noto a tutti come l’inventore dell’amato personaggio del commissario Montalbano, sarebbe stato colpito da un infarto nella sua casa romana di via Asiago.

Attesissimo il suo spettacolo previsto alle Terme di Caracalla il 15 luglio in cui lo scrittore racconterà la sua versione dell’Autodifesa di Caino. Tra le sue frasi più celebri si ricorda in queste ore quella sulla carriera: “Vorrei concludere seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio cunto passare tra il pubblico con la coppola in mano”.

Andrea Camilleri ultime notizie | Condizioni di salute | Cosa è successo

Camilleri si è sottoposto circa venti giorni fa a un’operazione per la rottura del femore avvenuta dopo una brutta caduta in casa. Da qui sarebbe nato il malore. La convalescenza costringe appunto all’immobilità che comporta a sua volta un aumento del rischio di sviluppare emboli. Questo è quello che potrebbe essere successo allo scrittore. Condizioni più a rischio data l’età.

Il “papà” di Montalbano è diventato cieco a causa del diabete e del glaucoma. “Schiavo” del fumo, lo scrittore si definisce un accanito fumatore. Camilleri fa fuori due pacchetti e mezzo di sigarette al giorno, ma racconta che “di ognuna tiro due o tre boccate e poi la spengo. Più che altro, mi piace averla in mano”.

Grande la sua passione per la politica, da giovane fascista è diventato comunista, tanto che quando gli Alleati sbarcarono in Sicilia lo scrittore chiese subito i permessi per aprire una sede del PCI.

Andrea Camilleri ultime notizie | I messaggi

Fortissima la commozione dal mondo dai suoi fan. “Avanti maistru”, scrive Fiorello su Twitter. “Forza Nené, tutta la città è con te”, incita il sindaco di Porto Empedocle (la Vigàta dei suoi romanzi), Ida Carmina. “Forza maestro”, scrive Fiorella Mannoia su Twitter. “So che non hai paura di morire, ma resta ancora un po’”, dice Peppino Mazzotta, ovvero Giuseppe Fazio in tv.

“Non ho paura di morire, mi dispiace solo enormemente di dover lasciare le persone che più amo”, scrive Camilleri nel suo libro dedicato alla nipote.

“L’ultima cosa che ho imparato consiste nell’avere necessariamente un’idea, chiamala pure ideale, e a essa attenersi fermamente”; ma questo “senza nessuna faziosità, ascoltando sempre le idee degli altri”, e magari, perché no, cambiando la propria idea.

“Ricordati che, sconfitta o vittoriosa, non c’e bandiera che non stinga al sole”.

Camilleri: “Montalbano che salva migranti? Succedeva quando avevamo più cuore” | VIDEO

Andrea Camilleri: le frasi più belle del papà di Montalbano