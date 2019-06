AMICI VIP 2019 – Dopo il Grande Fratello, anche Amici di Maria De Filippi potrebbe approdare su Canale 5 con una veste VIP.

L’indiscrezione trapelata da TvBlog spiega che, a differenza della tradizionale trasmissione di Amici che vede tanti giovani talenti aspirare alla vittoria ballando e cantando, l’edizione Vip coinvolgerebbe personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

Un’altra indiscrezione riguarda proprio la conduzione. Pare che Maria De Filippi toglierà la corona e resterà dietro le quinte, lasciando il trono a qualcun altro. Ma chi potrebbe condurre l’edizione vip di Amici?

Amici Vip 2019 | Come funziona

Quando potrebbe andare in onda Amici Vip? Un talent show inedito che potrebbe occupare i lunedì sera di settembre fino a novembre, data che poi coincide con la partenza del Grande Fratello Vip, la cui conduzione quest’anno – si vocifera – sia stata assegnata ad Alfonso Signorini e non più a Ilary Blasi, impegnata con Giochi senza frontiere.

Ma come funzionerà Amici Vip? Secondo le prime indiscrezioni, il programma non sceglierà cantanti caduti in disgrazia come si era ipotizzato all’inizio, ma potrebbe riprendere il format del vecchio Amici, dove tutti sapevano fare tutto ma con un tocco da celebrità.

I concorrenti non verranno scelti per le loro abilità speciali, ma per altre doti artistiche che non appartengono alla loro professione abituale.

Ma di chi si tratterà? Che il programma possa riprendere anche i vincitori passati di Amici di Maria De Filippi, rispolverando un po’ la loro carriera? Oppure attingeranno da tante altre fonti?

Per quanto riguarda la conduzione, il nuovo volto di Amici Vip potrebbe essere uno molto vicino alla De Filippi? Del resto sono stati tanti i coach che si sono susseguiti nell’appuntamento serale del talent show di Canale 5, quindi niente è da escludere. Non ci resta che pazientare e vedere quest’indiscrezione diventare realtà.