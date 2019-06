Al Bano Carrisi in laguna con i figli avuti dalla Lecciso. Spunta anche un matrimonio…

Al Bano Loredana Lecciso | Matrimonio | Venezia | Henrikh Mkhitaryan | Live non è la d’Urso

Al Bano Loredana Lecciso – Al Bano vola a Venezia con i figli Jasmine e Bido, avuti da Loredana Lecciso. Qualche giorno di relax dedicato alla famiglia, strizzando l’occhio al lavoro.

Infatti, il Leone di Cellino ne ha approfittato per cantare al matrimonio di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Arsenal che si è sposato con la compagna Betty Vardanyan a Venezia.

Matrimonio speciale con un super ospite: Carrisi. Che, alle nozze del calciatore, ha intonato “Volare” di Domenico Modugno. Il video fa fatto il giro del web diventando virale non appena il calciatore lo ha pubblicato su Instagram.

Mentre Al Bano era a Venezia per lavoro, la Lecciso si trovava a Roma. Anche lei alle prese con impegni professionali. Pare che domani, la showgirl – che sui social va fortissimo – tornerà da Barbara d’Urso in occasione dell’ultima puntata stagionale del super programma coordinato da Ivan Roncalli. Per chi non lo sapesse, si tratta di un giovane autore che sta sfoderando veri assi nella manica in tutti i programmi che firma come autore. In poco tempo è diventato uno dei punti di riferimento a Cologno Monzese.

Al Bano Loredana Lecciso | Presto un nuovo disco del Leone di Cellino

Il Leone di Cellino è molto impegnato per la registrazione di un nuovo disco, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Tra l’altro ci sarebbe – secondo indiscrezioni – in ballo una canzone con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Al Bano, qualche settimana fa, l’ha riferito al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti.

Insomma, sembra che il cantante stia vivendo un bellissimo momento grazie all’affetto del pubblico e della sua famiglia. Anche il rapporto con la Lecciso, con la quale ha vissuto quasi vent’anni, ha trovato un equilibrio che piace a molti fan della coppia.

Al Bano e Loredana Lecciso, il giallo della foto su Instagram con i cuoricini

Qualche settimana fa, ad esempio, Carrisi ha festeggiato il compleanno con Loredana e i due ragazzi, Jasmine e Bido, lontano dai riflettori. Lo scatto sui social della Lecciso, in poco tempo, ha fatto il pieno di like.

