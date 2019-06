TOWER HEIST COLPO AD ALTO LIVELLO FILM – Tower Heist: colpo al alto livello è un film d’azione nel 2011 diretto da Brett Ratner.

Protagonisti della commedia sono Eddie Murphy e Matthew Broderick. La pellicola è distribuita da Universal Pictures e arriva lunedì 17 giugno 2019 in prima serata su Italia 1.

Ma qual è la trama del film? E il cast? Vediamolo insieme.

Josh Kovacs è un manager della Torre, un lussuoso grattacielo di New York. Quando il suo capo, il multimiliardario Arthur Shaw viene arrestato, Josh scopre che il suo fondo pensione è stato prosciugato, una tragedia che accomuna tantissimi dipendenti.

Il capo verrà probabilmente rilasciato per mancanza di prove, ma Josh non ci sta e unendo le forze con gli altri colleghi decide di restituire pan per focaccia al multimiliardario organizzando una grande rapina.

Tower Heist Colpo ad alto livello film | Cast

Chi fa parte del cast del film? Il protagonista è Ben Stiller, che interpreta Josh Kovacs; Stiller è un attore molto conosciuto per il genere commedia (Zoolander, Ti presento i miei, Una notte al museo), così come Eddie Murphy che nella pellicola interpreta Slide.

Nel cast contiamo anche la presenza di Matthew Broderick, Téa Leoni, Ben Stiller, Casey Affleck, Michael Peña, Alan Alda, Judd Hirsch, Gabourey ‘Gabby’ Sidibe e Marcia Jean Kurtz.

Tower Heist Colpo ad alto livello film | Streaming

Dove vedere Tower Heist colpo ad alto livello? Italia 1 lo manda in onda lunedì 17 giugno 2019 in prima serata alle ore 21:20. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 506 per la versione HD e al tasto 106 per chi è abbonato a Sky.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay grazie a smartphone, tablet e pc. Inoltre, tramite la funzione on demand, si può recuperare Tower Heist colpo ad alto livello anche il giorno dopo.

