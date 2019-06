Totti lascia la Roma motivi | Perché | Addio Totti | Conferenza stampa | Oggi

TOTTI LASCIA LA ROMA MOTIVI – Si chiude una pagina di storia del calcio italiano e dello sport in generale. Francesco Totti dice addio alla Roma, a quella squadra e a quella maglia che per trent’anni è stata come una seconda pelle. Oggi lunedì 17 giugno 2019 alle ore 14 l’ex capitano in una conferenza stampa dal Salone d’onore del Coni spiegherà i motivi e il perché lascia la Roma.

Una decisione arrivata un poi a sorpresa e che rappresenta un altro colpo per i tifosi giallorossi, che circa un mese fa avevano dovuto salutare il loro capitano Daniele De Rossi, dopo la decisione della società di non rinnovargli il contratto.

LA NOSTRA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DI TOTTI

Ma perché Totti ha deciso di dire addio alla Roma? Dopo aver chiuso due anni fa la carriera da giocatore, il “pupone” aveva avviato quella da dirigente giallorosso. Un’avventura già giunta al capolinea. Ecco dunque i motivi che hanno portato a questa clamorosa e sofferta decisione.

IL FUTURO DI TOTTI: DOVE ANDRÀ

Totti lascia la Roma motivi | Perché

In primis, secondo le più accreditate indiscrezioni, la delusione per non essere praticamente mai stato coinvolto dalla società nelle decisioni che nel frattempo venivano prese. E ancora l’ostilità da parte cdi certa stampa che attraverso certi articoli avrebbe screditato il suo lavoro, tanto da metterlo in cattiva luce rispetto all’ambiente giallorosso.

Infine, ma non ultimo per importanza, la lettera del presidente Pallotta nella quale il dirigente americano riaffermava il ruolo centrale del consulente personale Baldini e, di fatto, uno spazio di manovra limitato, a livello decisionale, per Totti.

Un campanello d’allarme evidente che testimoniava la decisione di Francesco Totti di chiudere con la Roma era già avvenuto nei giorni scorsi, quando l’ex capitano si è rifiutato di recarsi a Londra con il resto della società per un importante incontro di mercato.

Oggi dalle 14 la conferenza stampa che TPI seguirà in diretta.

LA NOSTRA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DI TOTTI

“Io non volevo”, l’abbraccio tra Totti e De Rossi dopo Roma-Parma | Video

Dove vedere la conferenza di Totti in diretta tv e streaming