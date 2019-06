Totti futuro dove andrà | Addio Roma | Totti lascia la Roma | Conferenza stampa

TOTTI FUTURO DOVE ANDRÀ – Un addio che ha stupito molti, anche per le dinamiche con cui è avvenuto. Francesco Totti lascia la Roma, quella società che lo ha visto crescere e di cui è stato per anni capitano e leader indiscusso. Due anni l’addio al calcio, a quella maglia che per lui è come una seconda pelle. Oggi, lunedì 17 giugno, arriva anche l’addio come dirigente giallorosso.

LA NOSTRA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DI TOTTI

Alla base di questa scelta, secondo le più accreditate fonti giornalistiche, le divergenze di vedute con il resto della società e con il presidente Pallotta. Totti in questa parentesi da dirigente non si è sentito coinvolto nelle decisioni che nel frattempo venivano prese, non ultima quella di Fonseca come nuovo allenatore.

I MOTIVI PER CUI TOTTI LASCIA LA ROMA

Non a caso qualche giorno fa l’ex capitano aveva rinunciato ad andare a Londra con gli altri dirigenti per degli importanti incontri di mercato. Segno che qualcosa era scoppiato. Ma dove andrà adesso Totti? Quale il suo futuro dopo la Roma?

LA NOSTRA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DI TOTTI

Totti futuro dove andrà | Ipotesi

Probabilmente Totti non darà grandi indicazioni sul suo futuro nella conferenza stampa di oggi 17 giugno 2019 al Salone d’onore del Coni. Per ora l’ex capitano della Roma penserà a godersi un po’ di vacanze con la famiglia, poi deciderà con calma.

Lavorerà con la Nazionale? Si dedicherà ad altro? probabile comunque il rapporto tra Totti e la Roma non sia a un addio definitivo, ma solo un arrivederci. Francesco infatti punterebbe a tornare nella Roma, magari con un’altra proprietà e magari con Daniele De Rossi. Ma è presto per dirlo.

E intanto si sono già aperte le scommesse sul suo futuro. Ad oggi l’ipotesi più probabile è un incarico da dirigente della Figc, una possibilità che lo stesso presidente federale Gravina ha valutato nei giorni scorsi.

Dove vederla in diretta tv e streaming