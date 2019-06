Totti conferenza stampa tifosi | Coni | Curva Sud

TOTTI CONFERENZA STAMPA TIFOSI – Oggi, 17 giugno 2019, alle ore 14 Francesco Totti dirà addio alla Roma. L’ex capitano saluterà la sua squadra del cuore che lascia dopo 30 anni. Ad attenderlo nel salone d’Onore del Coni, concessogli dall’amico e presidente del Coni Giovanni Malagò, circa 350 persone (tra giornalisti, operatori tv e fotografi).

Fuori dal palazzo del Foro Italico si ritroveranno diversi tifosi della Roma. I ragazzi della Curva Sud infatti si starebbero organizzando per salutare il proprio capitano. Per dimostrargli – ancora una volta – il proprio affetto.

Molto probabilmente – anzi, sicuramente – oltre a sostenere Totti, i tifosi dedicheranno qualche coro di contestazione nei confronti del presidente James Pallotta e dei dirigenti della Roma. Previsto anche l’utilizzo di qualche striscione.

Totti conferenza stampa tifosi | Social spaccati

Sui social c’è un po’ di tutto. Da chi si schiera con il Capitano a chi invece “difende” la società. “Questa dirigenza non ti merita Francè…”, ha scritto un tifoso. “L’azienda in cui lavori non ti piace? Impari a parlare con chi ti paga e gli spieghi la tua posizione;poi dopo puoi decidere di sbattere la porta e andartene. Le cose vanno male nella tua famiglia? Mandi giù e lotti per amore”, ha invece scritto un altro.

Poi ancora: “Ce so’ tanti motivi pe critica’ ‘sta società e ‘sta dirigenza, soprattutto negli ultimi mesi. La vicenda Totti non rientra tra questi. France’, l’amore per te resterà sempre e per sempre, a prescindere. Ma detto ciò, fai come te pare. Noi restamo qua a tifà la Roma nostra”. Insomma, la città – in attesa di sentire le parole del diretto interessato – si è divisa.

