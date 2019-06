Totti conferenza stampa diretta live | Roma | Aggiornamenti in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE :

TOTTI CONFERENZA STAMPA DIRETTA LIVE – Francesco Totti lascia la Roma. L’ex capitano, da due anni dirigente, ha deciso di abbandonare i giallorossi. Decisione che spiegherà oggi, 17 giugno 2019, alle ore 14 in conferenza stampa presso il Salone d’Onore del Coni. Benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa che verrà moderata dal giornalista Paolo Condò.

TOTTI CONFERENZA STAMPA DIRETTA LIVE

Oggi pomeriggio alle ore 14 Francesco Totti darà il suo addio alla Roma. Dopo due anni da quello sul campo, quello da dirigente. L’ex capitano giallorosso ha infatti deciso di rassegnare le dimissioni e in conferenza stampa spiegherà i motivi della sua decisione. TPI seguirà LIVE l’evento dalla sala d’onore del Coni. In questo articolo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

DOVE VEDERLA IN TV

Totti conferenza stampa diretta live | I motivi della rottura con la Roma

Perché Totti lascia la Roma? Quali sono i motivi dell’addio? Cosa è successo? Domande che i tifosi si sono posti nelle ultime ore e a cui sperano di avere risposta durante la conferenza stampa di oggi.

Dalle indiscrezioni di stampa, Totti ha maturato questa decisione riflettendo a lungo sul suo percorso da dirigente fatto dal giorno dell’addio al calcio giocato. Alla base della decisione ci sarebbero 3 motivazioni:

Decisioni prese senza essere coinvolto: come ad esempio il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. Una certa campagna stampa contro di lui: ha avvertito che ci fosse quasi una strategia perpetrata ai suoi danni, con certi articoli di stampa, tale da metterlo in cattiva luce rispetto all’ambiente giallorosso. La lettera di Pallotta: nella quale il presidente della Roma riafferma il ruolo centrale del consulente personale Baldini e, di fatto, uno spazio di manovra limitato, a livello decisionale, per Totti.

Insomma, di base Totti avrebbe voluto contare almeno un po’ all’interno dell’organigramma della Roma. Anche per questo ha poi deciso (qualche giorno fa) di non volare a Londra da Pallotta con gli altri dirigenti per il vertice societario e di rifiutare il ruolo di direttore tecnico.

Totti conferenza stampa diretta live | Dove andrà? | Futuro

Durante la conferenza stampa di oggi (presenti circa 350 persone tra giornalisti, operatori tv e fotografi) non dovrebbero arrivare particolari indicazioni per quanto riguarda il futuro di Totti. Lavorerà con la Nazionale? Si dedicherà ad altro? Ci penserà dopo le vacanze (domani volerà in Spagna). Quello di oggi però sarà un arrivederci, non un addio. Francesco infatti punterebbe a tornare nella Roma, magari con un’altra proprietà e magari con Daniele De Rossi. Ma è presto per dirlo.

Intanto, secondo i trader di Stanleybet, l’opzione più probabile, a 1,85, è un incarico da dirigente della Figc, una possibilità che lo stesso presidente federale Gravina ha accreditato nei giorni scorsi. All’ex capitano giallorosso, potrebbe anche arrivare una proposta di incarico dirigenziale in seno all’Uefa, ipotesi che vale 3 volte la scommessa. Meno probabile, quota 7,00, vederlo nei ranghi della Fifa.

Difficile, se non impossibile, un’esperienza in un altro club di Serie A. L’approdo alla Fiorentina viene però quotato a 10. Lontana, a 15, l’eventualità che Totti intraprenda la carriera di procuratore.

Totti conferenza stampa diretta live | Le reazioni

L’addio di Totti alla Roma dopo 30 anni di carriera sta facendo parecchio rumore. In tanti sono rimasti senza parole. Tra questi Carlo Verdone, in questi giorni impegnato sul set in Puglia per le riprese del suo nuovo film: “È una cosa non bella per la città di Roma – le sue parole a Il Messaggero -. Evidentemente, o non condivide la linea della società o non si sente completamente a suo agio con questa dirigenza e, quindi, c’è da rispettarlo. Poteva essere molto utile, è cresciuto, è stato un po’ il motivatore della Roma e di cose di calcio ne conosce. Mi dispiace vedere andare via una figura così importante e simbolica”.

“Una persona come Totti doveva fare da tramite, ma non è stato possibile per lui. Evidentemente si prendono gli ordini da Baldini. Dalla società nessuno si esprime, si sente solo parlare di cessioni – ha proseguito l’attore -. Allo stato attuale bisognerebbe fare una comunicazione rassicurante e non generica. Io, più della rabbia dei tifosi, mi preoccuperei del disamoramento che è già in atto e che li allontana dallo stadio per disperazione. Non si può fare tutto per telefono da Londra e non si può governare da Skype una cosa così importante”.

E i tifosi “normali”? Sui social c’è un po’ di tutto. Da chi si schiera con il Capitano a chi invece “difende” la società. “Questa dirigenza non ti merita Francè…”, ha scritto un tifoso. “L’azienda in cui lavori non ti piace? Impari a parlare con chi ti paga e gli spieghi la tua posizione;poi dopo puoi decidere di sbattere la porta e andartene. Le cose vanno male nella tua famiglia? Mandi giù e lotti per amore”, ha invece scritto un altro.

Poi ancora: “Ce so’ tanti motivi pe critica’ ‘sta società e ‘sta dirigenza, soprattutto negli ultimi mesi. La vicenda Totti non rientra tra questi. France’, l’amore per te resterà sempre e per sempre, a prescindere. Ma detto ciò, fai come te pare. Noi restamo qua a tifà la Roma nostra”. Insomma, la città – in attesa di sentire le parole del diretto interessato – si è divisa.

Totti conferenza stampa diretta live | Dove vederla in tv e streaming

La conferenza stampa di Francesco Totti verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro (gratis), su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del vostro telecomando) a partire dalle ore 14. Seguiranno l’evento – ovviamente – anche i diversi tg locali e nazionali. Via satellite sarà possibile seguire la conferenza tramite il canale Sky Sport 24 (canale 200).

E in streaming? La conferenza stampa di Totti andrà in onda anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (sezione dirette/Rai2) e SkyGO (riservata agli abbonati Sky), su SkySport.it e sulla app di Sky Sport.

