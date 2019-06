Totti conferenza stampa cosa dirà | Anticipazioni | Oggi | Totti Roma | Conferenza Totti

TOTTI CONFERENZA STAMPA COSA DIRÀ – Una conferenza stampa attesissima quella di oggi lunedì 17 giugno 2019 dal Sole d’onore del Coni. Francesco Totti oggi alle 14 parlerà e dirà finalmente la sua verità. Spiegherà perché lascia la Roma, quali sono i motivi che lo hanno spinto a prendere una decisione per lui sicuramente sofferta ma ormai inevitabile.

In pochi se lo aspettavano, visto il legame che lega da 30 anni Totti alla Roma. Eppure è arrivato il momento dell’addio. Perché? Lo saperemo appunto fra poco, durante quest’attesa conferenza stampa in cui farà chiarezza sul suo futuro e sulle motivazioni di questo addio.

I giornali e le tv in questi giorni si sono scatenati. Un segnale inequivocabile era arrivato pochi giorni fa, quando l’ex capitano, da due anni dirigente della Roma, aveva disertato gli incontri di mercato a Londra con il resto della società giallorossa.

Alla base del suo addio, questo dovrebbe dire oggi in conferenza stampa, ci sono appunto profonde divergenze di vedute con gli altri dirigenti della Roma. Totti avrebbe voluto maggiore considerazione nelle decisioni che sono state prese dalla società, a cominciare dal nome dell’allenatore fino a quello del nuovo direttore sportivo.

I suoi punti di vista, però, non sono stati presi in considerazione. A influire sulla decisione di dire addio alla Roma anche la recente lettera di Pallotta in cui il presidente giallorosso affermava la sua totale fiducia in Baldini, dando di conseguenza poco potere decisionale allo stesso Totti.

Infine una certa campagna di stampa contro, con articoli che puntavano, a suo dire, a screditarlo davanti a tutto l’ambiente romanista. Queste, secondo le ultime discrezioni, cosa dirà l’ex capitano oggi 17 giugno 2019.

Una conferenza che TPI seguirà in diretta. Ecco come seguirla.

