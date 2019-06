Stasera su Sky | 17 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

Stasera su Sky 17 giugno | Sky Cinema Uno

Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:30 – Johnny English colpisce ancora

21:00 – 100x100Cinema

21:15 – Darkest Minds

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Darkest Minds, un film del 2018 diretto daJennifer Yuh Nelson. Il film è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Alexandra Bracken e vede come protagonista Amandla Stenberg.

La trama: Il giorno del suo decimo compleanno Ruby capisce che qualcosa in lei è cambiato e dev’essere qualcosa di importante, perché i suoi genitori l’hanno chiusa nel garage e allertato la polizia. Ruby è una di quei bambini scampati all’epidemia misteriosa che ha colpito l’America. Mentre in tanti sono morti, i sopravvissuti hanno sviluppato strane capacità che non sono in grado di controllare. A 16 anni, Ruby è considerata pericolosa. Riuscita a scappare dal centro di riabilitazione, Ruby si unisce a un gruppo di disadattati come lei.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

19:10 – Rachel

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Wall Street

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film Wall Street, un film drammatico del 1987 diretto da Oliver Stone.

La trama: Bud Fox è un uomo ambizioso che lavora in Borsa e che per affrettare la sua ricchezza incontra Gordon Gekko, un uomo d’affari ricco e potente privo di scrupoli che gli fornisce delle informazioni riservate proibite dalla legge americana. Gekko gli permetterà di accedere alla ricchezza dandogli tutto quello che ha sempre desiderato, senza rendersi conto di essere diventato la perfetta marionetta.

Stasera su Sky 17 giugno | Sky Cinema Collection 19:45 – El Mariachi – Suonatore di chitarre

21:15 – Su Cinema Collection (canale 303) arriva il film La Fratellanza, un film del 2017 diretto da Martin Ritt. La trama: Kirk Douglas è un boss mafioso assetato di vendetta, vuole scoprire chi ha ucciso suo padre e quando si rende conto che è stato il suocero di suo fratello non si fa scrupoli a ucciderlo. Dopo questa scelta, Kirk è costretto a fuggire per evitare di essere ucciso dalla famiglia e si trova davanti a un ultimatum dei boss di New York. Guida tv Sky 17 giugno | Sky Cinema Family 19:30 – Emoji – Accendi le emozioni

21:00 – Gnomeo e Giulietta La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) offre il film d’animazione Gnomeo e Giulietta, una pellicola del 2011 diretto da Kelly Asbury. La trama: la celebre storia di Shakespeare si trasforma in una fiaba animata, divertente ed esilarante. Gnomeo e Giulietta sono coinvolti in una faida tra vicini e sono costretti a superare diversi ostacoli esattamente come i due personaggi letterari. Ecco il trailer: Stasera su Sky 17 giugno | Sky Cinema Action

19:00 – China Salesman – Contratto mortale

21:00 – Inferno di cristallo La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) prevede il film Inferno di cristallo, un film del 2017. La trama: siamo a San Francisco e la città è pronta a inaugurare un grattacielo di 138 piani, un mostro definito la torre di cristallo che però come tallone d’Achille presenta alcune falle economiche sul materiale di costruzione. Mentre autorità e alta società sono infatti chiuse nel salone panoramico per l’inaugurazione, parte un cortocircuito che si tramuta in incendio. Programmazione Sky 17 giugno | Sky Cinema Suspence 19.20 – Una doppia verità

21.00 – Un colpo perfetto

Su Cinema Suspence il film Un colpo perfetto, un film del 2008 con Michael Caine e Demi Moore. La trama: un addetto alle pulizie e una manager insoddisfatta della propria carriera decidono di unire le forze per mettere in piedi una grande rapina: la loro intenzione è quella di derubare la multinazionale per la quale lavorano. Stasera su Sky 17 giugno | Sky Cinema Romance 19:15 – Il paradiso può attendere

21:00 – #scrivimiancora Su Sky Cinema Romance arriva il film #ScrivimiAncora, un film del 2014 con protagonisti Lily Collins e Sam Claflin. La trama: Alex e Rosie sono migliori amici sin da bambini, crescendo sognano di girare il mondo e lasciarli alle spalle la loro cittadina d’origine. Crescendo però la vita li separa e si rincontreranno soltanto quando Rosie andrà incontro al periodo più difficile della sua vita. Ecco il trailer: Sky Cinema Drama 19:25 – Crossed Over – Oltre il dolore 21.00 – Il mio amico Einstein Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film Il mio amico Einstein. La trama: Sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale, Andy Serkis interpreta il genio Albert Einstein con le sue teorie affascinanti che colpiscono l’immaginazione di un fisico di Cambridge. Ecco il trailer:

Stasera su Sky 17 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.10 – Generazione 1000 euro

21.00 – Il maggiore Payne Su Sky Cinema Comedy va in onda Il maggiore Payne, un film con Damon Wayans del 1995. La trama: un ex ufficiale dei Marines ligio alla disciplina accetta di addestrare un gruppo di giovani reclute per i giochi militari. Sky Sport Uno 20.00 – IAAF Diamond League 22:00 – Australia – Brasile Sky Sport Mondiali Cosa fanno oggi su Sky Sport Mondiali: 20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 -Sudafrica – Cina (diretta) Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Sudafrica e Cina. Stasera su Sky 17 giugno | Sky Uno 19:35 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel Su Sky Uno arriva Bruno Barbieri 4 Hotel, il programma che vede il noto chef di MasterChef soggiornare presso delle strutture alberghiere e valutarne le condizioni.