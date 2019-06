🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Appuntamento al parco Rai 1 | 17 giugno 2019 | Film

STASERA IN TV APPUNTAMENTO AL PARCO RAI 1 – Cosa guardare questa sera in tv anche se siamo entrati già nell’estate? La Rai ha sempre intenzione d’intrattenere il proprio pubblico e anche questa sera, lunedì 17 giugno 2019, tira fuori dal cilindro un film del 2017.

Appuntamento al parco è una commedia diretta da Joel Hopkins e che vede come protagonista Diane Keaton (attrice premio Oscar) e Brendan Gleeson.

Di cosa parla Appuntamento al parco? Vediamolo insieme.

La trama al completo di Appuntamento al parco

Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv appuntamento al parco Rai 1 | Film

Donald Horner è un senzatetto che ha occupato abusivamente da quasi vent’anni un fazzoletto del parco pubblico di Hampstead (nel cuore di Londra).

La sua vita è allo stato brado, senza acqua, luce e gas. Eppure Donald è felice finché un gruppo di cittadini ostili non decide di segnalarlo alle autorità e cacciarlo via per permettere la costruzione di un condominio.

Al fianco di Donald spunta Emily, una vedova costretta a rapportarsi con la dura eredità del marito, fatta di tradimenti e problemi finanziari.

Tutto quello che c’è da sapere su Appuntamento al parco

Nel momento di difficoltà, Donald si ritrova Emily al suo fianco e le mostra il modo in cui guarda lui ha guardato il mondo negli ultimi vent’anni.

Appuntamento al parco vede un protagonista la cui storia è tratta da Harry Hallowes, detto anche Harry the Hermit o anche il senzatetto più ricco di Londra.

Il cast di Appuntamento al parco vede come protagonisti Diane Keaton e Brendan Gleeson, ma il cast è composto anche da Lesley Manville, James Norton, Jason Watkins e Simon Callow.

Appuntamento al parco va in onda lunedì 17 giugno 2019 alle ore 21:25 su Rai 1.

Il cast di Appuntamento al parco

Dove vedere in tv e streaming Appuntamento al parco