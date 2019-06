Stasera in tv | 17 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 17 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 17 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20.30 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Appuntamento al parco

Su Rai 1 stasera una commedia del 2017 con protagonisti Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton, Lesley Manville e Jason Watkins.

Trama: Emily Walters (Diane Keaton), un’anziana e vivace vedova americana, abita in un signorile appartamento di un quartiere londinese sommersa dalla montagna di debiti ereditati dal marito. Per caso la donna scopre che nel parco pubblico vicino a casa sua si aggira Donald Horner (Brendan Gleeson), un vagabondo anticonformista che da anni vive in armonia con la natura in una modesta capanna che si è costruito lui stesso. Incuriosita dalla singolare e burbera personalità dell’uomo, Emily riesce pian piano ad avvicinarlo e si lascia coinvolgere nella sua stravagante esistenza. Quando Donald rischia di essere sfrattato a causa di un ambizioso progetto immobiliare, la donna decide quindi di schierarsi dalla sua parte nell’infuocata battaglia legale per salvare dalla speculazione edilizia la preziosa isola di pace all’interno del parco. Tra i due nasce così una profonda storia d’amore, che aiuterà Emily a riprendere finalmente in mano il proprio destino.

Trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

20:50 – Europei 2019 Under 21 Germania – Danimarca

Su Rai 2 questa sera si giocherà un nuovo incontro per quanto riguarda gli Europei Under 21. Sarà la volta di Germania-Danimarca.

Stasera in tv 17 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Prima dell’alba – La Rampa

Questa sera su Rai 3 Salvo Sottile racconterà il popolo della notte in un viaggio che attraverserà il nostro paese e che terminerà, sempre, prima dell’alba. Storie avvincenti, storie disperate, storie border-line. C’è chi lavora per scelta o per necessità, chi si diverte, chi si riunisce in vere e proprie tribù urbane e chi svolge attività che di giorno non sono possibili.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 questa sera una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro. Anche questa sera saranno diversi i temi di attualità che verranno affrontati come anche gli ospiti in studio che alimenteranno il dibattito.

Stasera in tv 17 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Siamo solo noi – Sei come 6

Su Canale 5 questa sera va in onda uno speciale per raccontare il successo delle 6 tappe milanesi del tour di Vasco Rossi a San Siro. Contenuti extra dal backstage e interviste esclusive per un super evento da non perdere.

Guida tv 17 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Tower Heist: colpo ad alto livello

Su Italia 1 questa sera un bel film d’azione per la regia di Brett Ratner. Nel cast Ben Stiller, Eddie Murphy e Matthew Broderick.

Trama: Arthur Shaw, un gigante dell’alta finanza, è costretto agli arresti domiciliari nell’appartamento di un ricco complesso residenziale. L’uomo è accusato di aver truffato i clienti dell’agenzia per cui lavorava, sottraendo illegalmente più di due miliardi di dollari. I vicini di casa che gli avevano affidato i risparmi dei loro fondi pensione, sentendosi derubati, decidono di svaligiare l’abitazione di Arthur con la complicità di Josh Kovacs, l’amministratore del palazzo, e chiedono l’aiuto di un ladro professionista, il maldestro Slide.

Il trailer:

Programmi tv 17 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG La7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Suspect – Presunto colpevole

Questa sera su La7 un vecchio film di Peter Yates. Un sordomuto reduce della guerra in Vietnam e senzatetto viene arrestato con l’accusa di aver ucciso l’assistente di un magistrato. Tutti gli indizi sono contro di lui ma l’avvocatessa Kathleen Riley crede nella sua innocenza e cerca la verità scoprendo un intrigo dietro la vicenda.

Stasera in tv 17 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – The Karate Kid – La leggenda continua

Su Tv 8 questa sera torna Karate Kid con un nuovo capitolo, La leggenda continua.

Trama: Dre Parker (Smith) e’ una ragazzino di Detroit di 12 anni cui tocca trasferirsi a Pechino, dove la madre deve recarsi per lavoro. Giunto nella sua nuova scuola Dre si innamora quasi subito della sua compagna di classe Mei Ying, ricambiato. La cosa pero’ non va affatto giu’ al bullo locale, Cheng, che si impone su Dre, che conosce solo un po’ di karate. Per fortuna del ragazzino l’addetto alla manutenzione, Mr. Han (Jackie Chan) e’ in realta’ in segreto un maestro di kung fu, che gli insegnera’ non solo a difendersi, ma anche ad affrontare paure e bulli con calma e serenita’.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Gotti – Il primo padrino

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Gotti – Il primo padrino.

La trama: John Gotti dice rivolgendosi direttamente al pubblico che la vita di un criminale finisce in due modi: in galera o con la morte e a lui sono successe entrambe le cose. Quindi lo vediamo anziano, pelato e provato da un cancro mentre riceve visita in prigione da suo figlio, che vuole la sua approvazione per firmare un accordo con i procuratori e accettare una condanna breve. Il padre e’ contrariato e risponde che bisogna mentire anche se si ha ancora l’etichetta della refurtiva addosso e che non smetteranno mai di tormentare suo figlio perche’ e’ un Gotti. Quindi questo racconto cornice si apre, alla storia di Gotti Sr., da quando era relativamente giovane nella mafia newyorkese fino alla sua cattura e, come anticipato nell’incipit, alla morte. Si rompe poi di nuovo la quarta parete nell’excipit, in cui per un’ultima volta Gotti Sr. si rivolge alla platea.

Stasera in tv 17 giugno | Sky Uno

21:15 – Italia’s Got Talent

23:00 – La mia musica

Su Sky Uno questa sera una nuova replica del talent show più famoso d’Italia: Italia’s Got Talent.