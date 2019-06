SIAMO SOLO NOI STREAMING – Siamo solo noi – Sei come 6 è il documentario diretto da Giorgio Verdelli che va in onda lunedì 17 giugno 2019.

Mentre Vasco manda avanti il suo tour per gli stadi italiani, Canale 5 è pronta a dedicare un’intera serata al grande rocker italiano, ripercorrendo i giorni più importanti della sua carriera e in particolare a quei concerti a San Siro.

Vasco Rossi torna sul palco: tutto quello che c’è da sapere sul VascoNonStop Live 2019

Un racconto fatto di flashback e nuove, esclusive interviste in cui Vasco ha ripercorso i momenti salienti della sua musica, anche attraverso immagini e foto inedite: è il caso di quel primo concerto a San Siro nel 1990.

Ma Vasco non sarà l’unico a raccontare la magia di quei giorni. Ci sarà anche un racconto nel racconto, testimonianze di chi in quei concerti c’era e ha potuto assaporarne la magia. E ancora il documentario si farà portavoce di alcuni artisti italiani la cui vita è stata influenzata proprio dalla musica di Vasco: è il caso di Joe Bastianich, Alessandro Borghese, Victoria Cabello, Marco Camisani Calzolari, Luca Zingaretti, Giovanna Caprioli, Piero Chiambretti, Sfera Ebbasta, Riccardo Genovese, Ghali, Luigi Lamarina, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Enrico Nigiotti, Federica Panicucci, Max Pezzali, Luisa Ranieri, Pepsy Romanoff, Valeria Solarino e Diego Spagnoli.

Tutto quello che c’è da sapere su Siamo solo noi, il docuconcerto di Vasco Rossi

Ma dove vedere Siamo solo noi in tv? E in streaming?

Siamo solo noi streaming | Dove vedere in tv

Siamo solo noi – Sei come 6 è un docuconcerto che va in onda lunedì 17 giugno 2019 in prima serata su Canale 5. Il canale ammiraglio Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Se avete un abbonamento a Sky, potete trovare Canale 5 anche al tasto 105 della pay-tv.

Siamo solo noi streaming | Dove vedere in diretta streaming

Non avete la tv ma volete seguire Siamo solo noi in diretta streaming? L’importante è avere una connessione a internet, più il supporto di pc, smartphone o tablet. Tutto quello che dovete fare è accedere a MediasetPlay, la piattaforma streaming che vi permette di accedere gratuitamente ai servizi offerti.

Gli ospiti di Siamo solo noi

In più, grazie alla funzione on demand, potete recuperare il documentario anche in un secondo momento dalla messa in onda.

Siamo solo noi vi aspetta alle 21:25 su Canale 5 il 17 giugno 2019.