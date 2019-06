SIAMO SOLO NOI CANALE 5 – Lunedì 17 giugno 2019 va in onda in prima serata su Canale 5 Siamo Solo noi – 6 come 6, il docu-concerto dedicato a Vasco Rossi.

“Se mi avessero detto a 20 anni che avrei fatto questa storia non ci avrei mai creduto: salire sul palco per me è stata una guerra perché sono timido”, così dichiara il cantante in uno spezzone del docu-concerto in onda questa sera.

Il documentario sulla residency da sei date allo stadio Meazza di San Siro a Milano ha visto impegnato Vasco Rossi in ben sei appuntamenti.

La narrazione del concerto, “Siamo solo noi – 6 come 6”, sarà affidata a Gerry Scotti, celebre conduttore Mediaset che introdurrà non soltanto i momenti più importanti dei concerti live di Vasco, ma anche alcune interviste esclusive.

Il docu-concerto vuole ripercorrere i momenti salienti del rocker italiano tanto amato dagli italiani (e non solo) e lo farà attraverso parole e canzoni che lo hanno reso così famoso.

Siamo solo noi Canale 5 | Vasco | Ospiti

La scelta dei brani seguirà un ordine logico e biografico, raccontando un pezzo della sua carriera. Oltre all’intervista di Vasco, che si racconterà al pubblico di Canale 5, ci saranno anche diversi interventi da parte di grandi artisti italiani che sono cresciuti ascoltando la sua musica come Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Ermal Meta e Joe Bastianich. E ancora abbiamo Alessandro Borghese, Victoria Cabello, Marco Camisani Calzolari, Luca Zingaretti, Giovanna Caprioli, Piero Chiambretti, Sfera Ebbasta, Riccardo Genovese, Ghali, Luigi Lamarina, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Federica Panicucci, Max Pezzali, Luisa Ranieri, Pepsy Romanoff, Valeria Solarino e Diego Spagnoli.

Il documentario, diretto da Giorgio Verdelli, racconterà le sei giornate a San Siro vissute dal cantante, una full immersion intesa come un grande flashback che parte dal palco smontato e ripercorre poi l’incanto della serata, slittando dal cantante al pubblico, alla band e alle prove.

Gli ospiti di Siamo solo noi

Siamo solo noi Canale 5 | San Siro

Si parte dal primo concerto a San Siro, quello del 1990, con foto e immagini inedite. Ad accompagnare il rocker, la sua fedelissima band formata da Vince Pastano, Beatrice Antolini, Matt Laug, Alberto “Il Lupo” Rocchetti, Frank Nemola, Andrea Torresani, Stef Burns, e con la straordinaria partecipazione di Claudio “Il Gallo” Golinelli.

Il documentario è una produzione Giamaica e produzione esecutiva Sudovest.

Secondo Il Fatto Quotidiano, Vasco in questo documentario dovrebbe spiegare uno dei suoi testi più celebri: “Coca Cola era pesantemente una provocazione contro la pubblicità, che è uno dei mali della nostra società”.

Siamo solo noi Canale 5 | Streaming

Siamo solo noi va in onda lunedì 17 giugno 2019 in prima serata su Canale 5. Il canale ammiraglio Mediaset lo trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure potete seguire in diretta streaming l’evento tramite MediasetPlay.

Vasco Rossi torna sul palco: tutto quello che c’è da sapere sul VascoNonStop Live 2019

Dove vedere in tv e streaming Siamo solo noi di Vasco Rossi