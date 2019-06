Sex toys | Giocattoli sessuali | Boom di ricerche in Italia

SEX TOYS – Un vero e proprio boom di ricerche per scegliere giocattoli per il sesso. È quello registrato nell’ultimo anno in Italia, secondo i dati diffusi da Idealo, uno dei più noti siti internazionali di comparazione dei prezzi. Stando alle informazioni pubblicate negli ultimi giorni le intenzioni di acquisto online di sex toys come vibratori, lubrificanti intimi e preservativi, nel nostro Paese sono aumentate del 143 per cento.

Sex toys | Boom in Italia di ricerche di vibratori, lubrificanti, preservativi

Tra i sex toys più desiderati dagli italiani ci sono vibratori (con il 26,7 per cento), lubrificanti intimi (21 per cento) e preservativi (18,7 per cento). E a cercarli sul web sono prevalente gli uomini (che rappresentano il 65,9 per cento). Per quanto riguarda invece l’eta, il 29 per cento degli utenti che li cerca hanno tra i 25 e i 34 anni.

Per quanto concerne invece le categorie merceologiche più desiderate in Italia Idealo ha rilevato i vibratori (26,7 per cento), i lubrificanti intimi per lui e per lei (21 per cento), sex toys per uomini (20,5 per cento), i preservativi (18,7 per cento), i dildo (12,1 per cento) e i prodotti per la pianificazione familiare come test di ovulazione e test di gravidanza (0,9 per cento).

La crescita sarebbe rilevante. Idealo indica una crescita della richiesta di vibratori del 282,3 per cento, dei lubrificanti intimi del 10,5 per cento, di sex toys per uomini del 275,7 per cento, di preservativi del 123,5 per cento e di dildo del 270,4 per cento. In tema di ‘giocattoli del piacere’ ai primi posti vengono segnalati falli realistici, preservativi e bambole gonfiabili, vibratori anali, cock-ring, pompe a vuoto per il pene e infine vibratori realistici.

Sex toys | Tra i 25 e i 34 anni i più interessati

Guardando all’età il pubblico più interessato ai sex toys è quello con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (29 per cento). Seguono le persone tra i 35 e i 44 (25,8 per cento), quelli tra i 45 e i 54 anni (18,5 per cento) i ragazzi tra i 18 e i 24 anni (11,1 per cento) e la fascia di età tra i 55 e i 64 anni (10,1 per cento). In ultima posizione, come accade in tutte le ricerche online in ambito e-commerce, vi sono gli over 65 (5,5 per cento).

Le statistiche di Idealo dicono inoltre che gli uomini che cercano online giocattoli erotici sono quasi il doppio rispetto alle donne: 65,9 per cento contro il 34,1 per cento. Dalle donne sono più gettonati i lubrificanti intimi.

L’orario preferito per gli acquisti di sex toys online è tra le ore 15 e le 16 del pomeriggio e tra le ore 22 e le 24 di sera. Il giorno preferito è il martedì.

L’analisi di Idealo ha inoltre evidenziato maggiori ricerca in settimana (più 9 per cento) rispetto al weekend. Le regioni dove sono rilevati maggiori click in cerca di prodotti legati al mondo dell’eros sono Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Toscana. Nelle ultime posizioni della classifica ci sono invece Calabria, Umbria, Molise e Basilicata.

Fabio Plebani, Country manager di Idealo per l’Italia, ha commentato: “Con un +143% di intenzioni di acquisto in più rispetto allo scorso anno, anche l’acquisto online dei sex toys prosegue con segno positivo, sinonimo di un Paese che, almeno online, ha superato l’imbarazzo legato alle tematiche inerenti alla sessualità”.