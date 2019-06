Chi è il presunto “Mark Caltagirone” di Sara Tommasi

Sara Tommasi compagno chi è

Abbiamo temuto tutti che si trattasse di un nuovo “caso Mark Caltagirone” e, invece, pare proprio che il compagno Sara Tommasi esista. Forse. Nelle ultime settimane c’è stato un gran chiacchierare attorno alla gravidanza della showgirl, chiacchierare che ha riportato a galla alcuni episodi spiacevoli di cui Sara Tommasi è stata protagonista.

Ma ora la sua vita sembra cambiata. È stata la stessa showgirl a rivelare di stare bene e di aspettare un bambino. Il padre sarebbe il suo nuovo compagno, Angelo. Subito dopo la lieta notizia, qualcuno ha iniziato ad avanzare con malizia l’idea che Sara avesse montato tutta la storia e che il suo nuovo compagno fosse in realtà frutto della sua fantasia.

Sara Tommasi compagno chi è | In cerca di un rilancio mediatico?

Insomma, un nuovo Mark Caltagirone: un uomo senza identità che Sara Tommasi avrebbe utilizzato per un rilancio mediatico. Il primo a lanciare l’ipotesi “Caltagironata” è stato il giornalista di Dagospia Alberto Dandolo. “Sara non ha bisogno di altro dolore. Non merita altri ‘sfruttamenti’. Questa storia non la mollo, sappiatelo! Andrò fino in fondo”, aveva scritto Dandolo alludendo al passato della showgirl.

Sara Tommasi in effetti non si era mai presentata in compagnia del suo “lui” pubblicamente. E questo ha fatto montare i dubbi sulla reale esistenza di Angelo. A smontare tutte le teorie di complotto ci ha pensato il settimanale di gossip Spy.

Sara Tommasi compagno chi è | La risposta di Spy

In un post pubblicato su Instagram si legge: “Nessun nuovo caso Mark Caltagirone all’orizzonte. Il promesso sposo di Sara Tommasi esiste davvero e non è un fantasma: i dubbi sulla sua esistenza sono stati sollevati nel fine settimana sui social. Invece Spy vi conferma che il fidanzato esiste: si chiama Angelo Guiderelli ed è nato a Terni il 23 agosto 1964. Altro che fantasma!”.

Sara Tommasi compagno chi è | Matrimonio in vista

Insomma, ci pensa Spy a diffondere perfino i dati anagrafici del futuro papà. Ma ci sono anche altre news importanti all’orizzonte: pare proprio che i due stiano anche pensando al matrimonio. Questo almeno riferisce Debora Cattoni, la manager della showgirl. Speriamo che stavolta il matrimonio si faccia sul serio.

