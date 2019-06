Sara Tommasi, nuovo caso Prati? La showgirl sarebbe incinta di un uomo misterioso

Sara Tommasi Angelo – È notizia dei giorni scorsi che Sara Tommasi sarebbe incinta. A darne notizia, comunicandolo sui media e via social, la sua inseparabile manager Debora Cattoni.

La showgirl, ex Isola dei Famosi, in alcune recenti interviste avrebbe raccontato di essere fidanzata da ormai 4 anni con un imprenditore attivo nel settore delle acque minerali, tale Angelo.

Dove si sarebbero conosciuti i due? “In un ristorante, mentre ero fuori a cena con delle amiche. Era molto tempo che non mi rapportavo con un uomo – ha raccontato la Tommasi al settimanale ‘Spy’ – È stato il primo che mi ha fatto battere il cuore. È un ragazzo molto in gamba. Normale. Fa l’imprenditore nell’ambito delle acque naturali, stiamo insieme da quattro anni».

I sospetti su un presunto caso Prati bis erano già sorti sui social nei giorni seguenti l’annuncio della gravidanza ma ora le voci si fanno sempre più insistenti e a lanciare il sasso ora è ‘Dagospia‘ che già aveva scoperchiato in anticipo la bufala del matrimonio di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone.

“Se Pamelona Prati con la complicità delle sue agenti ha creato il mito del matrimonio perfetto con un uomo che non c è, diventando mamma e moglie senza uno straccio di marito e di prole, c’è un’altra storiella che puzza di ‘caltagironata’ ad uso e consumo dei media!”, ha scritto Alberto Dandolo sul sito di Roberto D’Agostino.

Ma l’agente della showgirl umbra ha prontamente respinto le illazioni sul sito “Angelomà.it”: “Sì, è in attesa di un bambino. Io ne ho parlato con un mio amico ed è diventata virale. Pubblicità? Assolutamente no, non abbiamo bisogno di nulla perché Sara Tommasi ha 12milioni 500mila persone ogni giorno che visitano la sua pagina Google, quindi mi sembra assurdo”.

Sta di fatto che la Tommasi, in una recente intervista alle Iene, ha raccontato di soffrire di bipolarismo (dopo anni di droga, alcol e bipolarismo) per cui si potrebbe prestare come un soggetto facilmente circuibile.

“Dopo molto tempo sto bene. Ho fatto un lungo percorso medico riabilitativo di psicoterapia, dopo avermi diagnosticato una sindrome bipolare mi sono stati somministrati molti medicinali. Posso dire che sto tornando ad essere la ragazza spensierata dell’inizio della mia carriera. Non mi sembra quasi vero!”, ha raccontato la 38enne di Narni.

