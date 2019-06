Rassegna stampa oggi | 17 giugno 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 17 giugno 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

I dimenticati del terremoto

Csm, nuova ondata di intercettazioni. Svolta nel “sindacato” delle toghe

La capitana contro il Capitano

Quirinale la vera posta in palio (di Concita De Gregorio)

Che cosa aspetta Salvini a Washington

“Hai una maglia antifascista” Ragazzi picchiati

Quando l’Italia fischiava Zeffirelli

Quel colloquio in Cassazione (di Carlo Bonini)

Perché la sinistra ora è fuori gioco (di Ilvo Diamanti)

Il Papa col casco nella zona rossa “Nessuno si dimentichi di voi”

La ricostruzione fantasma in 50mila ancora senza casa

L’Anm prova a ripartire da Poniz: “Questione morale gigantesca”

Pd, ad Assisi sfila l’orgoglio renziano: “Zingaretti non ci costringa all’addio”

Verini: “Il leader ha scelto gente che ha creduto al sogno del Pd”

Conte riunisce i vice per scrivere alla Ue e Di Maio convoca i ministri 5Stelle

Cgil per l’utero in affitto, femministe all’attacco

Alla fine Hong Kong libera il leader della piazza bollente

Il blackout dei record lascia al buio l’Argentina

Jadot: “I giovani sono con i Verdi L’Europa faccia i conti con noi”

Meno migranti più welfare, così nasce la ricetta scomoda che salva la sinistra danese

Profughi dalla Germania, Salvini sotto attacco: “È il fallimento del governo”

La sfida della capitana Carola: “Per me il porto sicuro è l’Italia”

“Parlo con i giocatori”, le telefonate sui gol delle partite di serie A

Venezia ostaggio delle crociere, ecco i giganti visti dal basso

Chi vuole smontare il Csm (di Armando Spataro)

“Fine pena mai”, sentenza disumana

Se Soros diventa il diavolo (di Gad Lerner)

Lucinda Riley: “La vita non ha niente di rosa”

Madonna: “Perché la Scala non mi vuole?”

Una rivoluzione in tuta, la Juve annuncia Sarri: inseguirà la bellezza

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Offensiva leghista su tasse, reddito e lavoro a termine

“Con noi l’Italia tornò a crescere” (di Matteo Renzi)

Botte e testate a 4 ragazzi: “Via le magliette antifasciste”

Cinquanta milioni al buio

Chi perde Totti perde il cuore (di Walter Veltroni)

Sarri e la Juve hanno detto sì

Se i nemici lavorano per Salvini

Madonna: niente telefonini ai figli, i social azzerano la creatività

Le strategie anti hacker delle città iper digitali

“Riccardo che fa?” I tentativi di Palamara di chiedere aiuto al pg della Cassazione

Scossa all’Anm, via il presidente. Così è iniziata la crisi delle toghe

Grasso: “Io un ingenuo a non capire subito la portata dello scandalo”

Comunali, testa a testa a Cagliari

Durigon: “Cambieremo i contratti. Giù le tasse sul lavoro”

Dibba accusa e Di Maio lo gela: non ho letto, mi occupo di altro

La solidarietà prudente dei 5 Stelle ad Appendino: confidiamo sia estranea

Renato Soru: “Diceva di noi cose irripetibili e ora qui Salvini avanza. Ma il Pd non è moderno”

L’arresto in Thailandia. In manette Bonnie e Clyde, la coppia truffò Clooney

Giachetti: “Noi non restiamo fuori per sgarbo o per capriccio. Deluso? Non mi ero illuso”

Roberta Pinotti: “Basta veleni e stilettate Una scissione adesso sarebbe una vera follia”

La pace dentro il Pd è già finita

La Stampa

La rivolta dei magistrati: “Noi traditi dal Csm”

Il sorteggio un’idea strampalata (di Vladimiro Zagrebelsky)

Bonafé: “Pd, il problema è la linea politica, non Luca Lotti”

Rivoluzione Juve: arriva il Sarri-ball per regalare spettacolo

Un esteta del pallone con l’anima del ribelle

Stregati dal Valzer nella notte di Vienna

Madonna “Volevo esibirmi in Italia ma alla Scala non mi hanno voluta”

Seif Al Washli: “Lotta fino alla morte per sconfiggere sauditi e americani”

Hong Kong non si fida delle promesse cinesi: due milioni in piazza

Conte-Salvini, è scontro sul ministro per l’Europa

Le nomine dell’Ue verso il rinvio. Ora è più difficile l’accordo sul debito

Giuliano Caputo: “I magistrati in politica non tornino più indietro”

Csm, contropiede della politica per far pagare gli errori alle toghe

Petroliere colpite, Riad accusa l’Iran: “Responsabile degli attentati”

Pensionati al Sud: flat tax al 7% per nove anni

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Alfonso Bonafede: “Intercettazioni, niente limiti ai pm né bavagli alla stampa”

I Capitan Uncino di oggi: la pirateria è un’industria

Casellati e i voli ritardati: la smentita che conferma

La Sanità in pericolo: a breve mancheranno migliaia di medici

Ma mi faccia il piacere (di Marco Travaglio)

Salario minimo: M5S insiste, sindacati freddi e Confindustria sulle barricate. Intanto Macron e la Merkel lo vogliono per tutta la Ue: ce lo chiede l’Europa

Il Sole 24 Ore

La ricchezza all’estero degli italiani perde 43 miliardi

Milano in testa su Stoccolma

Scontrini: trasporti e vecchi esoneri evitano l’invio online

L’azienda vede i messaggi Facebook e licenzia la segretaria infedele

Maturità: via all’esame delle novità per 520mila da mercoledì

Su sindaci e revisori escluse le piccole Srl

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Giustizia decapitata

Bagnai choc: Bruxelles cerca lo scontro con metodo mafioso

“Toti non ha più alibi”. Un sondaggio: è all’1%

Sono i moderati il vero antidoto contro tecnocrati

Veste all’occidentale, cerca di dare fuoco alla figlia quindicenne

Madonna: “Il pop? Deve fare politica”

Dai Paesi europei “amici” 46mila migranti in Italia. Più degli sbarchi dal mare

La Gdf porta a bordo il divieto di sbarco

Messaggero

Quota 100 e reddito, stop a Tria

Schiaffo del ministero, tre musei romani perdono l’autonomia

I romantici della piazza stiano attenti ai balconi

Totti, addio alla Roma a reti unificate

Salvini a caccia dell’endorsement di Trump. Gli Usa cercano alleati nell’Unione europea

Libero

Salvini sotto esame di Trump

Il ministro Fontana avvisa i grillini: in Europa o si difende l’Italia o si muore

Finalmente Di Battista recita il mea culpa

I monopattini sono armi troppo pericolose (di Vittorio Feltri)

Perché metà della gente ci sta antipatica

Il Foglio

Il Foglio minibot

Il duello al governo tra Lega e M5s ha avvicinato più la Lega al Pd che il Pd al M5s

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

Quartz

Hong Kong democracy activist Joshua Wong has been released from prison

Aljazeera

Scepticism as Sudan moves to put Omar al-Bashir on trial

The New York Times

Marijuana Damages Young Brains

Huffington Post

“Se mi intercettano, diranno che sono la P5”. Parola di Palamara