PRIMA DELL’ALBA RAI 3 – Lunedì 17 giugno 2019 va in onda in prima serata su Rai 3 Prima dell’alba – La Rampa, il programma dedicato all’universo notturno condotto da Salvo Sottile.

L’appuntamento di questa sera è un’edizione speciale e dedicato al mondo della notte, dal divertimento alle trasgressioni, dal lavoro al crimine.

Salvo Sottile, dopo aver girato tutta l’Italia per raccontare 100 storie di vita notturna da Nord a Sud, torna per raccontare un altro viaggio che parte dalla periferia romana, nello specifico da un edificio abbandonato.

Prima dell’Alba Rai 3 | La Rampa

La Rampa è l’edificio che dà il titolo all’edizione speciale del 17 giugno. La Rampa è un luogo simbolico dove si raccolgono le storie di persone lontane dal mondo mediatico, persone abbandonate nei loro mondi sommersi.

Quest’edizione speciale di Prima dell’alba vedrà tre inviati sul campo: Raffaele Di Placido, Rossella Ricchiuti e Nicole Di Giulio. I loro servizi saranno commentati in studio insieme agli ospiti della serata.

Una nuova edizione estiva, quella di Prima dell’alba, che potrà contare sulla messa in onda di sei puntate, durante le quali ci saranno alcune testimonianze/confessioni di alcuni dei protagonisti delle notti, partendo dall’ex poliziotto diventato poi rapinatore per arrivare al camorrista, dal militare sotto copertura al baro professionista.

“E ancora esploreremo alcuni problemi urbani come l’emergenza abitativa nelle grandi città come Milano, culminata nel capoluogo lombardo con l’occupazione della Torre Ligresti, senza dimenticare anche il lato trasgressivo della notte, da sempre luogo della liberazione delle fantasie più impensabili: un mondo sommerso e variegato, sempre in equilibrio precario tra emancipazione e schiavitù, ma oggi quanto mai reale grazie anche alle nuove tecnologie che rendono il mondo sempre più interconnesso, ha dichiarato Sottile come riporta La Stampa.

“È meglio che stai muto”, la furiosa lite tra Salvo Sottile e Asia Argento

Prima dell’Alba – La rampa racconterà anche alcuni problemi urbani legati alla sovrappopolazione delle grandi città italiane (come Milano).

Prima dell’Alba – La Rampa va in onda da lunedì 17 giugno 2019 in prima serata su Rai 3.