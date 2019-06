Previsioni meteo oggi 17 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 17 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 17 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 17 giugno 2019 | NORD

Per la giornata di oggi, dopo iniziale bel tempo, al nord Italia arriverà dell’instabilità pomeridiana specie a ridosso dei rilievi dove non mancheranno acquazzoni e temporali. In serata ritorna il sereno.

CENTRO E SARDEGNA

Bel tempo a parte un temporaneo aumento della nuvolosità sulle aree interne con sviluppo di rovesci e qualche temporale a ridosso delle zone appenniniche durante le ore più calde.

SUD E SICILIA

Cielo sereno su tutte le regioni del Sud Italia ma con occasionali focolai temporaleschi a ridosso dei rilievi appenninici nel corso del pomeriggio. In serata attese spesse velature sul settore centro-occidentale dell’isola.

Previsioni meteo oggi lunedì 17 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo su rilievi altoetesini, Sardegna orientale, Lazio centro-meridionale, regioni centrali adriatiche e al sud. Senza variazioni di rilievo sul restante territorio sardo. Generalmente in rialzo altrove.

Massime in calo su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, rilievi abruzzesi e aree ioniche. In aumento su Alto-Adige, Liguria, Sardegna occidentale, Toscana e settori tirrenici di Calabria e Sicilia.

VENTI

Venti deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi tra mattina e pomeriggio.

MARI

Mossi il mare e il canale di Sardegna, il basso Tirreno, lo stretto di Sicilia occidentale e il mar Adriatico centro-settentrionale. Moto ondoso in attenuzione nel pomeriggio. Poco mossi gli altri mari.